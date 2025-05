Van 't Schip over Ajax-legende: "Best wel heftige operaties"

Het overleden clubicoon was daarbij aanwezig. "Cruijff woonde in Washington naast een hartchirurg. Hij nodigde hem af en toe uit om een operatie te bekijken", legt Van 't Schip uit in een interview op de website van Ajax Showtime. "Johan heeft bij best wel heftige operaties staan kijken. Hij had interesse in heel veel dingen. Toen ik geopereerd werd, heeft hij gewoon gezegd: ik wil graag kijken", legt hij uit.

"Hij heeft zijn groene operatiejas aangetrokken en een mondkapje voorgedaan, haha. Een speciale man", vervolgt Van 't Schip, die Cruijff ook heeft meegemaakt als trainer. "Toen Johan onze coach bij Ajax werd, was de verstandhouding onbewust wel een beetje anders. Als trainer moest hij ons natuurlijk ook af en toe aanpakken, wat hij ook deed. Juist ons pakte hij aan, anderen misschien wat minder", constateert hij.