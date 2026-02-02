Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Van 't Schip over Taylor-transfer: "Misschien wat overhaast"

Amber
bron: Rondo
Kenneth Taylor bij Lazio
Kenneth Taylor bij Lazio Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-trainer John van ’t Schip heeft in Rondo op Ziggo Sport zijn twijfels geuit over de recente transfer van Kenneth Taylor naar Lazio. De oud-trainer noemt Lazio 'niet meer de club die het ooit was'.

Taylor vertrok begin januari naar Rome, waar Lazio 16,85 miljoen euro betaalde aan Ajax. De 21-jarige middenvelder tekende een contract tot medio 2030, maakte inmiddels zijn debuut en scoorde al zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse club. 

Van ’t Schip, die Taylor eerder onder zijn hoede had als interim-trainer in 2023/24, bevestigt dat het vertrek van Taylor geen plotseling besluit was. "Hij zit er al een hele tijd, dat heeft hij al heel lang in z’n hoofd en afspraak gemaakt met z’n management en met de club om voor een bepaald bedrag weg te kunnen", legt hij uit. Ook andere factoren speelden volgens Van ’t Schip een rol, zoals het vertrek van 'zijn maatje' Brian Brobbey: "Dat zijn allemaal dingen die dan meespelen, waardoor de transfer misschien wat overhaast is."

Toch ligt zijn grootste kritiek bij de keuze van de bestemming. Hoewel hij erkent dat 'Rome wel een mooie stad is' en 'Italië een goede competitie is', benadrukt Van ’t Schip: "Lazio is denk ik niet op dit moment de club die het ooit geweest is." Lazio staat na 23 speelronden in de Serie A slechts achtste.

Toch probeert Van ’t Schip de transfer voor Taylor nog positief te kaderen: "Taylor moet Lazio zien als een club waar hij een volgende stap kan maken."

