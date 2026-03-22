Van 't Schip staat open voor nieuwe club: "Kan ook in Nederland"

John van 't Schip heeft nog altijd de ambitie om als trainer actief te blijven, zo maakte hij duidelijk in het programma Goedemorgen Eredivisie. Clubs die interesse hebben, hoeven volgens hem niet te twijfelen om contact op te nemen.

"Ja, zeker. Wat voor club? Dat weet ik niet", reageert de voormalig coach van Ajax op de vraag of hij zichzelf opnieuw langs de lijn ziet staan. De trainer benadrukt dat hij openstaat voor verschillende mogelijkheden. "Ik heb een beetje overal gewerkt en ik houd van het avontuur, als een leuke uitdaging voorbijkomt sta ik daar zeker voor open."

Hoewel hij internationaal al veel ervaring heeft opgedaan, sluit hij een terugkeer naar Nederland niet uit. "Dat avontuur kan ook in Nederland zijn, zeker", aldus John van 't Schip, die tot november 2024 trainer was bij Ajax. Daarna was hij in 2025 nog even kort bondscoach van Armenië.