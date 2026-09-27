Van 't Schip vertelt over ingrijpend advies van vrouw bij Ajax
John van 't Schip heeft openhartig verteld over de beslissing om in oktober 2023 terug te keren bij Ajax. De voormalig trainer begon slechts twintig dagen na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle Oonk aan zijn interim-klus in Amsterdam. In de podcast Ekiz & Oei onthult hij dat hij die mogelijkheid kort voor haar overlijden nog met haar had besproken.
Oonk overleed op 10 oktober 2023 aan de gevolgen van kanker. Een week later vond haar uitvaart plaats. Ondertussen verkeerde Ajax in een diepe sportieve crisis, nadat trainer Maurice Steijn voortijdig was vertrokken.
Toen de Amsterdammers bij Van 't Schip uitkwamen, hoefde hij niet lang na te denken. Dat had alles te maken met een gesprek dat hij eerder met zijn vrouw had gevoerd.
"Ze is op 10 oktober overleden, op 17 oktober was de uitvaart en op 30 oktober begon ik bij Ajax. Maar dat was omdat we het daar wel over hadden gehad. Daarin had zij gezegd: 'Maar John, één ding: als ze dat aan jou vragen, dan zeg je uiteraard gewoon ja.'"
De oud-trainer van Ajax vertelt dat hij bij belangrijke beslissingen nog regelmatig terugdenkt aan de woorden van Oonk. Haar adviezen helpen hem ook nu nog om bepaalde keuzes te overwegen. "Ik hoor haar zeggen: 'Je gaat ergens anders weer verder.' Niet zozeer, maar wel dat je haar hoort zeggen bij bepaalde beslissingen: 'Niet doen, of wel doen, of wacht nou even…'"
Vlak voor haar overlijden had Oonk hem bovendien meegegeven dat hij zichzelf de tijd moest gunnen om alles te verwerken. "Bijvoorbeeld vlak voordat ze overleed, toen zei ze: 'Ga geen emotionele beslissingen nemen gelijk. Laat het eerst allemaal op je inwerken, bezinken'", vertelt Van 't Schip.
Na zijn periode als interim-trainer bij Ajax heeft Van 't Schip zijn trainersloopbaan voortgezet. Inmiddels is de oud-international werkzaam als bondscoach van Kazachstan.
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Van 't Schip vertelt over ingrijpend advies van vrouw bij Ajax
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