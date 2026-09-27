Van 't Schip vertelt over ingrijpend advies van vrouw bij Ajax

John van 't Schip heeft openhartig verteld over de beslissing om in oktober 2023 terug te keren bij Ajax. De voormalig trainer begon slechts twintig dagen na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle Oonk aan zijn interim-klus in Amsterdam. In de podcast Ekiz & Oei onthult hij dat hij die mogelijkheid kort voor haar overlijden nog met haar had besproken.

Oonk overleed op 10 oktober 2023 aan de gevolgen van kanker. Een week later vond haar uitvaart plaats. Ondertussen verkeerde Ajax in een diepe sportieve crisis, nadat trainer Maurice Steijn voortijdig was vertrokken.

Toen de Amsterdammers bij Van 't Schip uitkwamen, hoefde hij niet lang na te denken. Dat had alles te maken met een gesprek dat hij eerder met zijn vrouw had gevoerd.

"Ze is op 10 oktober overleden, op 17 oktober was de uitvaart en op 30 oktober begon ik bij Ajax. Maar dat was omdat we het daar wel over hadden gehad. Daarin had zij gezegd: 'Maar John, één ding: als ze dat aan jou vragen, dan zeg je uiteraard gewoon ja.'"