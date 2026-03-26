2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Van 't Schip waarschuwde Ajax al voor datalek: "Zou niet moeten"

bron: Vandaag Inside
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

John van ’t Schip waarschuwde Ajax in 2019 al voor een datalek. Dat blijkt woensdag uit een audiofragment dat wordt afgespeeld bij Vandaag Inside

Woensdag werd bekend dat Ajax slachtoffer is van een grote hack waarbij info van seizoenkaarthouders en stadionverboden is buitgemaakt. In 2019 belde Van 't Schip als met toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar over hetzelfde probleem. "Ik heb er ook geen verstand van, maar iemand, die ons altijd helpt met computergegevens, heeft mij net gebeld. Hij heeft voor mij de kaarten besteld voor de thuiswedstrijd tegen Spurs", zo begint het spraakbericht van Van 't Schip aan Van der Sar.

Uit het bericht blijkt dat het toen al mogelijk was om de gegevens van seizoenkaarthouders te achterhalen. "De medewerker met wie hij aan de telefoon was, stuurde een link door en vertelde dat hij binnen no time de gegevens kon inzien van medewerkers en van iedereen die seizoenkaarten heeft: hij zag jouw telefoonnummer, je adres, het nummer en adres van Marc (Overmars, red.)", vervolgt Van 't Schip. "Hij zegt: dat lijkt mij niet de bedoeling. Hij wil eigenlijk alleen maar even waarschuwen."

"Mocht je er meer van willen weten, moet je het maar even laten weten. Dan kan hij eventueel met iemand binnen Ajax bellen en moeten ze het maar even uitleggen. Hij zegt dat het totaal niet zo zou moeten zijn en dat het onbeveiligd is", besluit de oud-speler van Ajax. 

