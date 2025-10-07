Van 't Schip wijst naar 'Ajax-miskoop': "Hij stak er bovenuit"

Mikautadze was een van de miljoenenaankopen van Sven Mislintat en kon geen potten breken bij Ajax. Van 't Schip zag dat de Georgiër wel genoeg kwaliteit had. "Hij is echt een hele goede voetballer", stelt hij in Rondo van Ziggo Sport. "Toen ik bij Ajax kwam, was het al min of meer over met hem."

Van 't Schip nam het in november over van Maurice Steijn en kon Mikautadze ook niet laten renderen. "Maar ook op trainingen kon je zien dat hij een geweldige voetballer is. Zijn aannames, het afmaken... Hij stak er wel bovenuit", vertelt de oefenmeester. "Ajax kon in de winter aan hem verdienen. Hij wilde weg, dus dat was het beste voor iedereen." Via FC Metz en Olympique Lyon kwam hij deze zomer bij Villareal terecht.