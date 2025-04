Van 't Schip: "Zij zijn in vergelijking gewoon minder geworden"

"Zij zijn in vergelijking gewoon minder geworden. AZ is heel jong, bij Feyenoord is het zonder Slot onrustig en FC Twente is ook veel wisselvalliger", vertelt hij op de website van Ajax Showtime. "Dat komt ook doordat ze allemaal ver zijn gekomen in Europa. Daar heeft Ajax heel stabiel en rustig van geprofiteerd. Gewoon door keihard te werken en iedereen maar te laten lullen. Ze hebben op de juiste momenten de goede resultaten behaald… PSV heeft het gewoon echt laten liggen en Ajax is de stabielste en meest constante ploeg van dit seizoen", constateert Van 't Schip.

De voormalig profvoetballer neemt het op voor trainer Francesco Farioli, die regelmatig kritiek krijgt op het spel. "Je kunt niet bovenaan staan en alleen maar slecht voetbal spelen", legt hij uit. "Ajax speelt goed voetbal. Misschien is het iets anders dan wat iedereen graag zou willen, maar ze komen ook ergens vandaan. Het is gewoon knap wat Farioli doet. Als je twee keer van Feyenoord weet te winnen en twee keer van PSV weet te winnen, dan ben je in mijn ogen de verdiende kampioen", besluit Van 't Schip, die zelf vorig seizoen op de vijfde plek eindigde met Ajax.