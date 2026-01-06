Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Van Vossen ziet kinderen niet meer: "Het is elke dag verdrietig"

Arthur
Peter van Vossen
Peter van Vossen Foto: © BSR Agency

Peter van Vossen (57) speelde voor grote clubs als Anderlecht, Glasgow Rangers, Ajax en Feyenoord. Voor hem ging het nooit om roem of geld; hij genoot vooral van het spel, de supporters en de beleving van het voetbal. Inmiddels woont de geboren Zeeuw in de Achterhoek, waar hij rust heeft gevonden na een turbulente carrière.

Zijn naam maakte Van Vossen in 1994, toen hij als speler van Anderlecht werd opgeroepen voor het Nederlands elftal van bondscoach Rinus Michels. Tot hilariteit van zijn medespelers stak hij zijn hand op toen Michels vroeg wie de strafschoppen wilde nemen tijdens een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in Wembley. Toen het moment daar was, nam Van Vossen de penalty en scoorde hij de gelijkmaker, waardoor Nederland uitzicht bleef houden op kwalificatie voor het WK van 1994. "Ik heb nooit druk gevoeld, nooit gedacht aan falen of mislukken. Ik wilde altijd lekker voetballen."

In de jaren 90 stonden grote clubs in de rij om Van Vossen binnen te halen. Hij speelde onder meer voor Ajax, Glasgow Rangers en Feyenoord, de club waarvan hij sinds zijn jeugd fan was. Begin jaren 2000 vond hij meer rust bij De Graafschap. Later verhuisde hij naar de Achterhoek, waar hij nog altijd woont. "Er is veel meer dan wedstrijden spelen, ik leef graag in de anonimiteit," vertelt hij.

Het leven van Van Vossen kent echter ook moeilijke tijden, zowel financieel als persoonlijk. Hij zit nog steeds in een traject om zijn schulden af te lossen en ziet niet al zijn kinderen regelmatig. "Het is heel verdrietig, elke dag, maar je leert er ook wel weer mee omgaan" aldus de oud-voetballer die ook in het Nederlands Elftal speelde, bij Toen was succes heel gewoon.

Pharell Nash tegen FC Groningen

Ajax hevelt twee grote talenten officieel over naar Jong Ajax

Quilindschy Hartman

'Burnley kan spoedig eerste bod op Quilindschy Hartman verwachten'

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

