Van Vossen ziet kinderen niet meer: "Het is elke dag verdrietig"

Peter van Vossen (57) speelde voor grote clubs als Anderlecht, Glasgow Rangers, Ajax en Feyenoord. Voor hem ging het nooit om roem of geld; hij genoot vooral van het spel, de supporters en de beleving van het voetbal. Inmiddels woont de geboren Zeeuw in de Achterhoek, waar hij rust heeft gevonden na een turbulente carrière.

Zijn naam maakte Van Vossen in 1994, toen hij als speler van Anderlecht werd opgeroepen voor het Nederlands elftal van bondscoach Rinus Michels. Tot hilariteit van zijn medespelers stak hij zijn hand op toen Michels vroeg wie de strafschoppen wilde nemen tijdens een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in Wembley. Toen het moment daar was, nam Van Vossen de penalty en scoorde hij de gelijkmaker, waardoor Nederland uitzicht bleef houden op kwalificatie voor het WK van 1994. "Ik heb nooit druk gevoeld, nooit gedacht aan falen of mislukken. Ik wilde altijd lekker voetballen."

In de jaren 90 stonden grote clubs in de rij om Van Vossen binnen te halen. Hij speelde onder meer voor Ajax, Glasgow Rangers en Feyenoord, de club waarvan hij sinds zijn jeugd fan was. Begin jaren 2000 vond hij meer rust bij De Graafschap. Later verhuisde hij naar de Achterhoek, waar hij nog altijd woont. "Er is veel meer dan wedstrijden spelen, ik leef graag in de anonimiteit," vertelt hij.

Het leven van Van Vossen kent echter ook moeilijke tijden, zowel financieel als persoonlijk. Hij zit nog steeds in een traject om zijn schulden af te lossen en ziet niet al zijn kinderen regelmatig. "Het is heel verdrietig, elke dag, maar je leert er ook wel weer mee omgaan" aldus de oud-voetballer die ook in het Nederlands Elftal speelde, bij Toen was succes heel gewoon.