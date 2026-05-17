Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"

Joram
bron: De Oosttribune
Tijmen van Wissing
Tijmen van Wissing

Zondagmiddag wordt de strijd om de derde plek in de Eredivisie definitief beslist. FC Twente, NEC en Ajax maken nog kans op een ticket voor de voorrondes van de Champions League, al wacht de Tukkers een zware uitwedstrijd bij PSV. Analist Jan van Staa verwacht dat FC Twente het lastig krijgt, terwijl clubwatcher Tijmen van Wissing denkt dat een vierde plek uiteindelijk een realistische uitkomst kan zijn.

"Dit is een aparte wedstrijd", blikt Van Staa vooruit op PSV-FC Twente bij De Oosttribune. "Je gaat naar de landskampioen, maar tegen elke andere tegenstander was je misschien de favoriet geweest. En nu gewoon niet." Van Wissing plaatst daar een kanttekening bij en wijst op de verwachtingen rond Twente. "Ik ben dat niet helemaal met je eens."

"Ik denk dat iedereen bij Twente ook wel beseft dat een vierde plek ook goed is", zegt Van Wissing. "En natuurlijk ga je voor het hoogst haalbare, maar het meest realistische is dat je vierde wordt. Dat laten de bookmakers ook zien. NEC wint van Go Ahead Eagles, en Twente pakt niet de volle buit in Eindhoven."

"Daarom voor Van den Brom; ga je bij een gelijkspel alles of niets spelen voor de overwinning en voor plek drie... Dat realisme is er denk ik ook wel bij de technische staf." Volgens Van Wissing zou Europees voetbal een passende beloning zijn voor het seizoen van Twente. "Als je dit voetbal speelt, vind ik ook wel dat je het moet bezegelen met Europees voetbal. Je slaat jezelf voor de kop als je het niet haalt."

Gertjan Verbeek plaatst daar nog een kanttekening bij en wijst op de risico’s van de play-offs. "De play-offs zijn lastig hoor. Daar kun je ook zo helemaal niks hebben. Dan sta je met lege handen. FC Utrecht zit er in, SC Heerenveen..." Van Wissing sluit af met de gedachte dat het voor meerdere clubs zuur zou zijn als het misloopt in de eindfase.

"Als het nu onverhoopt mis zou gaan... Want ik zou er als neutrale liefhebber wel moeite mee hebben dat FC Twente en NEC dit seizoen naast Europees voetbal grijpen. En dat Ajax het dan wel pakt. Maar goed, het kan maar zo", aldus Van Wissing.

Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"

