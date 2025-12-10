Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Van Wissing: "Maar voor Wout Weghorst wil ik het nu even opnemen"

Amber
bron: Voetbalpraat
Tijmen van Wissing
Tijmen van Wissing Foto: © MTB-Photo

Het gedrag van spelers en staf richting de arbitrage was een belangrijk onderwerp in Voetbalpraat. Tijmen van Wissing uitte kritiek op Kenneth Perez en Vincent Schildkamp, die zich volgens hem te veel opstellen als 'opvoedkundigen'.

Perez stoorde zich vooral aan het gedrag van sommige trainers, zoals Fortuna Sittard-coach Danny Buijs. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je bij elke beslissing opspringt alsof je de vierde official wil aanvallen. Het heeft niets meer te maken met ‘even in de emotie’. En ja, wij zitten hier ontspannen, zonder enig belang, dan is het veel makkelijker praten natuurlijk. Maar er is wel een kantelpunt gekomen. Ik denk echt dat het respect voor scheidsrechters ver te zoeken is. Daar hebben ze het misschien zelf ook naar gemaakt, omdat het niveau over de hele linie behoorlijk matig is. Maar je kunt mij niet vertellen dat die vierde man dit verdient."

Volgens Perez geldt dat niet alleen voor trainers: "Misschien verdien je het als vierde man wel, want het is de meest ondankbare taak die er is, maar dat betekent niet dat je alles maar over je heen hoeft te laten komen. En het komt niet alleen van de coach; het zijn ook de assistenten, het is van alles en iedereen. Als je dichtbij staat in het stadion, schrik je gewoon van hoe die assistenten zich gedragen. Er zou een regel moeten komen dat de assistenten vastgelijmd worden aan hun stoelen. Het kan toch niet zo zijn dat die vierde official van alle kanten zo wordt bejegend?"

Van Wissing erkent dat Buijs ‘een patroon’ laat zien en dat daar straffen tegenover moeten staan. Toch wil hij één speler verdedigen: "Maar voor Wout Weghorst wil ik het nu even opnemen, tegen mijn gewoonte in. Die jongen heeft écht veel pijn, die voelt zo’n moment alsof het direct rood is. En hij scheldt niet eens; hij zegt in zijn emotie gewoon iets. Dan kun je als scheidsrechter of vierde official ook zeggen: Niet zeiken, Wout. Twee keer stampen, we hebben het gezien. Ja, het doet even pijn, maar hup, weer het veld in."

Perez benadrukt vervolgens dat het probleem breder ligt: "De bredere tendens zit bij de trainers en assistenten die vlak naast de vierde man staan. Het komt niet vaak voor dat spelers de vierde official bejegenen; dat is vooral richting de scheidsrechter. En die regel van ‘zeiken is meteen geel’ lijkt ook volledig losgelaten, want daar zie je niets meer van terug. Zij vergeten het op een of andere manier. In de emotie of in de drukte vergeten ze dat te doen en dat willen ze toch weer uitleggen aan iemand."

Van Wissing noemt de grens tussen emotie en wangedrag ‘heel dun’. "In een stadion zie je de meest primitieve emoties." Daarna richt hij zich tot Schildkamp: "Sorry, maar jij gedraagt je ook als een soort opvoedkundige. En Kenneth ook. Het is natuurlijk makkelijk praten van een afstand. Ik begrijp ook dat een Hoefkens enorm in de emotie kan zitten. En die emotie moet je er niet uit slaan. Ik vind niet dat je beklag doen bij de vierde official kunt gelijkstellen aan supporters die met buizen naar het stadion gaan."

Volgens Perez gaat Van Wissing daarmee te ver: "Het is niet ‘je beklag doen’, het is minachting. Het gaat om het veld inlopen, zoals Maurice Steijn, om de scheids een beetje te kleineren. En ik zei het gisteren ook: vanuit de luie stoel is het makkelijk praten. Toen ik zelf voetbalde was ik ook verschrikkelijk. Maar op dit moment zie je gewoon een trend: het wordt erger en erger en erger. En voordat we klaar zijn, is het een complete ramp."

