Van Wissing meldt transfergerucht: "Als je zoveel goals maakt...
De uitstekende prestaties van Jean-Paul N'Djoli bij Heracles Almelo blijven niet onopgemerkt. De Franse spits heeft zich met zijn doelpuntenproductie nadrukkelijk in de kijker gespeeld en kan mogelijk rekenen op belangstelling vanuit de Eredivisie.
"Alle clubs zullen hem in de gaten houden, want als je zoveel goals maakt…", stelt journalist Thijmen van Wissing in het programma De Oosttribune. Volgens hem houdt sc Heerenveen de verrichtingen van de aanvaller nauwlettend in de gaten. Van Wissing heeft signalen opgevangen over mogelijke belangstelling vanuit Friesland. "Ik heb ergens in de wandelgangen gehoord dat Heerenveen mogelijk belangstelling heeft voor N'Djoli, en dat ze hem in ieder geval in de gaten houden", aldus de journalist.
De belangstelling is niet geheel verrassend. N'Djoli maakte dit seizoen indruk bij Heracles, nadat hij afgelopen zomer overkwam van het Zwitserse FC Wil. De 25-jarige aanvaller kende een opvallende route richting het Nederlandse profvoetbal, maar heeft in Almelo al snel de harten van de fans veroverd met zijn vele goals.
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