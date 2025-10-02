Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Wissing roemt voormalig Ajax-talent: "Ik vind dat zo mooi"

Niek
Tijmen van Wissing
Tijmen van Wissing Foto: © NESimages

Heracles Almelo won afgelopen weekend in eigen huis met 3-0 van Sparta Rotterdam en Jizz Hornkamp nam twee treffers voor zijn rekening. Tijmen van Wissing is vol lof over de centrumspits, die in het verleden nog bij SC Heerenveen speelde en de jeugdopleiding van Ajax doorliep. 

"Ik vind hem dit seizoen echt geweldig, vanaf de voorbereiding al. Ik zie een afgetraind bekkie", vertelt de verslaggever van RTV Oost in de Oosttribune. "Ik vind hem balvast en ook vaardiger en technischer geworden. En hij gaat voor elke bal, ik vind dat zo mooi. Ik houd van dit soort type spitsen, hij komt altijd voor zijn man bij elke voorzet. Elk lichaamsdeel gooit hij in de strijd. Ik kan daar heel erg van genieten", aldus Van Wissing.

"Ik vind hem ook steeds beter voetballen", vervolgt hij enthousiast. "Dan word je een hele complete spits en hij is beter dan veel spitsen in het linkerrijtje. Als je mij de keuze laat: Sam Lammers moet nog terugkeren bij Twente... Maar ik vind hem beter dan de huidige spits van Twente, ik vind hem beter dan de huidige spits van Utrecht en ik vind hem beter dan de huidige spits van NEC. Die staan allemaal in het linkerrijtje", besluit Van Wissing over spelers als Ricky van Wolfswinkel, Sebastien Haller, David Min of Koki Ogawa. 

Gerelateerd:
Anco Jansen namens ESPN

Anco Jansen roemt Ajax-talent: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
Antony viert zijn treffer

Antony blikt terug op zware periode: "Veertig dagen in een hotel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen namens ESPN

Anco Jansen roemt Ajax-talent: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd