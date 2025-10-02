Van Wissing roemt voormalig Ajax-talent: "Ik vind dat zo mooi"

Heracles Almelo won afgelopen weekend in eigen huis met 3-0 van Sparta Rotterdam en Jizz Hornkamp nam twee treffers voor zijn rekening. Tijmen van Wissing is vol lof over de centrumspits, die in het verleden nog bij SC Heerenveen speelde en de jeugdopleiding van Ajax doorliep.

"Ik vind hem dit seizoen echt geweldig, vanaf de voorbereiding al. Ik zie een afgetraind bekkie", vertelt de verslaggever van RTV Oost in de Oosttribune. "Ik vind hem balvast en ook vaardiger en technischer geworden. En hij gaat voor elke bal, ik vind dat zo mooi. Ik houd van dit soort type spitsen, hij komt altijd voor zijn man bij elke voorzet. Elk lichaamsdeel gooit hij in de strijd. Ik kan daar heel erg van genieten", aldus Van Wissing.

"Ik vind hem ook steeds beter voetballen", vervolgt hij enthousiast. "Dan word je een hele complete spits en hij is beter dan veel spitsen in het linkerrijtje. Als je mij de keuze laat: Sam Lammers moet nog terugkeren bij Twente... Maar ik vind hem beter dan de huidige spits van Twente, ik vind hem beter dan de huidige spits van Utrecht en ik vind hem beter dan de huidige spits van NEC. Die staan allemaal in het linkerrijtje", besluit Van Wissing over spelers als Ricky van Wolfswinkel, Sebastien Haller, David Min of Koki Ogawa.