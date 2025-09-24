Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

FC Groningen staat na zes competitiewedstrijden op een knappe vierde plek in de Eredivisie met maar liefst 12 punten en Tijmen van Wissing roemt de inbreng van trainer Dick Lukkien. Toch is de oefenmeester nog nooit serieus in beeld geweest bij Ajax, Feyenoord of PSV.

De verslaggever van RTV Oost denkt dat de 'presentatie' van Lukkien een rol speelt. “We zagen hem net ook nog voor het scherm. Dan staat hij daar bezweet in een polo”, vertelt hij in VoetbalPraat. "Ik denk niet dat de topclubs direct denken: dat is een uithangbord voor onze topclub. Ik denk dat hij zich zelf ook wat prettiger voelt bij een subtopclub. Ik denk dat hij heel goed gedijt in het oosten van het land", aldus Van Wissing.

"Maar ik zou liever Lukkien bij Ajax aan het werk zien dan John Heitinga", vervolgt hij over de situatie bij de club uit Amsterdam. "Ten Hag is iemand die uiteindelijk wel de kans heeft gehad, maar René Hake heeft nooit de kans gehad om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij een topclub. Dat heeft denk ik met zijn voorkomen te maken en ook met zijn geschiedenis als voetballer ", voorspelt Van Wissing.

Kees Kwakman vult hem aan. “Elke club heeft liever een Arne Slot, zoals hij naar buiten treedt in de media”, beseft de voormalig profvoetballer, die ook onder de indruk is van Lukkien. “Ik vind hem inhoudelijk echt goed. Als je het geluid uitzet denk je misschien: daar staat iemand met een polootje en bezweet. Maar als je gewoon luistert naar wat hij zegt… En nooit klagen ook, als het een keer tegenzit. Ook niet over de scheidsrechters", aldus Kwakman.

Bram van Polen haakt vervolgens in. "Ron Jans is daar misschien wel het ultieme voorbeeld van", legt hij uit. "Die is nooit bij een club uit de top-drie in Nederland geweest, dat is best wel bijzonder. Ik denk wel dat een bepaalde beeldvorming meespeelt, want hij vertegenwoordigt je club. En met alle respect voor Lukkien: die zal een paar stapjes nodig hebben. Die kan van Emmen naar Groningen, van Groningen naar Twente en dan zou het misschien een keertje mogelijk zijn als hij het daar heel goed zou kunnen doen. Alleen dat heeft veel langer nodig omdat-ie zich continu moet bewijzen", besluit Van Polen.