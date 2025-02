Van Wissing voorspelt: "Dan kunnen ze bij Ajax al kampioen zijn"

“Daar kan ik wel een eind in meegaan", vertelt hij in de de Oosttribune podcast. "Want ze krijgen dus nog heel veel concurrenten in Enschede (Feyenoord, AZ en FC Utrecht komen nog op bezoek in de Grolsch Veste, red.) en daar is het nog niet zo makkelijk om te winnen als tegenstander. Ajax hebben ze dan nog wel uit... Als ze de lijn een beetje door kunnen trekken, dan kunnen ze best nog lang meedoen voor die derde plek denk ik", voorspelt Wantia.

Tijmen van Wissing ziet bovendien dat niet alle concurrenten in topvorm zijn. “Een dag eerder had ik Feyenoord gekeken. Poh, daar kon het na het eerste kwartier al gewoon 0-3 staan, hè", vertelt hij over de wedstrijd tegen Almere City. Presentator Job Vaarhorst haakt vervolgens in. "Daar moet René Hake (de nieuwe assistent-trainer van Robin van Persie bij Feyenoord, red.) nog wel even ingrijpen", adviseert hij.

Tijmen van Wissing geeft AZ de beste papieren voor de derde plek. "Ik vind AZ, dat was zondag natuurlijk ook niet sprankelend, net iets meer kans hebben dan Twente, hoewel zij nog wel in de Europa League zitten natuurlijk. Maar PSV komt ook nog naar Enschede en Ajax-uit... Al kunnen ze dan (op 18 mei, red.) wel kampioen zijn. Het gaat spannend worden, maar je kunt ook zesde worden", beseft Van Wissing.