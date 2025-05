Van Wolfswinkel kijkt uit naar Ajax-uit: "Dat meen je niet?"

FC Twente gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax. De Tukkers hopen nog op de vijfde plek, terwijl Ajax in eigen huis kampioen kan worden. Ricky van Wolfswinkel heeft zin in het treffen in de Johan Cruijff ArenA.

"We kijken ernaar uit, maar dat doen we naar elke wedstrijd", zegt de aanvoerder van FC Twente voor de camera van ESPN. Op dat moment maakt FC Groningen de 2-2 in de thuiswedstrijd tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de koppositie kwijtraakten aan PSV.

"Dat meen je niet?", reageert Van Wolfswinkel, die dan het FC Twente-publiek ook hoort juichen. "Ik denk dat het ergens anders om gaat. Die juichen ons toe en verwachten ons voor Vak-P. En terecht ook, daar loop ik zo ook nog even heen. Maar ik denk dat het voor alle voetballiefhebbers een enorm leuk weekend kan gaan worden. Daar kijken we denk ik allemaal naar uit."

Van Wolfswinkel loopt al lang mee in de voetballerij en heeft vaker vreemde ontknopingen gezien. "Ik heb al wel een paar gekke meegemaakt, maar ik moet zeggen dat het de laatste jaren niet meer zo was. Wij kijken er ook naar uit. Het is een mooie pot, voor heel Nederland denk ik. Als ik alle uitslagen zo meekrijg, kan het nog heel leuk worden en een heel gek einde", besluit hij.