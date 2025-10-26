Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Wolfswinkel na verlies: "Ajax zit niet in een geweldige fase"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Ricky van Wolfswinkel
Ricky van Wolfswinkel Foto: © BSR Agency

Aanvaller Ricky van Wolfswinkel liet zich zondag opnieuw gelden met een doelpunt, maar kon niet voorkomen dat FC Twente met lege handen achterbleef tegen Ajax (2-3). Toch overheerste bij de spits het gevoel dat zijn ploeg op de goede weg is.

"Het was leuk om te spelen", zei Van Wolfswinkel na afloop op de persconferentie. "Ajax zit niet in een geweldige fase, maar je moet zelf enorme kwaliteiten brengen om zo’n helft naar voren te brengen. Dat hebben we gedaan, dus dat was genieten voor iedereen."

De spits benutte in de tweede helft een strafschop en bracht de spanning terug in het duel, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Toch heeft Van Wolfswinkel vertrouwen in wat nog komen gaat. "We zitten in een prima reeks. We zijn goed bezig. Die lijn willen we doortrekken en ik denk dat we nog een heel mooi seizoen tegemoet gaan als we dit soort voetbal op de mat blijven leggen."

Gerelateerd:
Lucas Rosa in actie namens Ajax

Lucas Rosa wijst naar Farioli: "Dat is iets wat iedereen zag"

0
John van den Brom in De Grolsch Veste

John van den Brom baalt: "We hebben Ajax in het zadel geholpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd