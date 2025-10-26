Van Wolfswinkel na verlies: "Ajax zit niet in een geweldige fase"

Aanvaller Ricky van Wolfswinkel liet zich zondag opnieuw gelden met een doelpunt, maar kon niet voorkomen dat FC Twente met lege handen achterbleef tegen Ajax (2-3). Toch overheerste bij de spits het gevoel dat zijn ploeg op de goede weg is.

"Het was leuk om te spelen", zei Van Wolfswinkel na afloop op de persconferentie. "Ajax zit niet in een geweldige fase, maar je moet zelf enorme kwaliteiten brengen om zo’n helft naar voren te brengen. Dat hebben we gedaan, dus dat was genieten voor iedereen."

De spits benutte in de tweede helft een strafschop en bracht de spanning terug in het duel, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. Toch heeft Van Wolfswinkel vertrouwen in wat nog komen gaat. "We zitten in een prima reeks. We zijn goed bezig. Die lijn willen we doortrekken en ik denk dat we nog een heel mooi seizoen tegemoet gaan als we dit soort voetbal op de mat blijven leggen."