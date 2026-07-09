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Van Wolfswinkel over Ajax-transfer: "We kunnen van alles vinden..."

Amber
bron: NOS
Ricky van Wolfswinkel
Ricky van Wolfswinkel Foto: © BSR Agency

Ricky van Wolfswinkel is positief over de terugkeer van Daley Blind bij Ajax. De spits, die na afgelopen seizoen een punt achter zijn carrière zette, vindt het mooi dat de ervaren verdediger terug is in Amsterdam.

"Ik vind het wel mooi dat Blind terugkomt. We kunnen van alles vinden over zijn leeftijd, fysiek, mogelijkheden en toekomst, maar hij is wel een jongen met een Ajax-hart. Hij weet wat er gevraagd wordt bij Ajax", laat Van Wolfswinkel optekenen bij de NOS. De voormalig voetballer denkt dat dat iets wat Ajax wel kan gebruiken. "Ik denk dat het daar de afgelopen jaren zeker aan heeft ontbroken."

Hij vervolgt: "Jongens als Klaassen en Blind hebben dat en dat heb je wel nodig. Gaat hij kunnen brengen wat hij jaren terug deed? Dat is nog de vraag. Die kern heeft elke club nodig en dat heeft Ajax echt niet gehad", benadrukt Van Wolfswinkel.

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