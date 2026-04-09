Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
FC Twente won afgelopen weekend met 1-2 op bezoek bij Ajax en Ricky van Wolfswinkel is trots op de knappe prestatie van de Tukkers. De ervaren centrumspits, die zelf als invaller binnen de lijnen kwam in de Johan Cruijff Arena, is blij dat zijn ploeg de laatste weken steeds beter met de kansen omspringt.
"We weten dat we kwaliteiten hebben, alleen, het moet er wel uitkomen en ook worden beloond met doelpunten. Dat was dit seizoen niet altijd het geval", blikt hij terug op de website van VI. "Maar we voelden dat hier veel te halen was. Tijdens de warming-up keek ik ook nog even richting de wisselspelers van Ajax. Ik dacht echt: Wij hebben gewoon een betere bank", aldus Van Wolfswinkel.
"Dat gebeurt niet vaak als je hier speelt", vervolgt de aanvaller realistisch. "Het mooie is dat jongens opstaan als Bart van Rooij en Ramiz Zerrouki de ploeg bij de hand namen. We hebben gewoon een goede groep en voelen dat er dit seizoen nog veel moois te halen valt. Of het een passend slotakkoord voor mij is? We gaan het zien", besluit Van Wolfswinkel over zijn aflopende contract.
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"