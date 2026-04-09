Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"

FC Twente won afgelopen weekend met 1-2 op bezoek bij Ajax en Ricky van Wolfswinkel is trots op de knappe prestatie van de Tukkers. De ervaren centrumspits, die zelf als invaller binnen de lijnen kwam in de Johan Cruijff Arena, is blij dat zijn ploeg de laatste weken steeds beter met de kansen omspringt.

"We weten dat we kwaliteiten hebben, alleen, het moet er wel uitkomen en ook worden beloond met doelpunten. Dat was dit seizoen niet altijd het geval", blikt hij terug op de website van VI. "Maar we voelden dat hier veel te halen was. Tijdens de warming-up keek ik ook nog even richting de wisselspelers van Ajax. Ik dacht echt: Wij hebben gewoon een betere bank", aldus Van Wolfswinkel.

"Dat gebeurt niet vaak als je hier speelt", vervolgt de aanvaller realistisch. "Het mooie is dat jongens opstaan als Bart van Rooij en Ramiz Zerrouki de ploeg bij de hand namen. We hebben gewoon een goede groep en voelen dat er dit seizoen nog veel moois te halen valt. Of het een passend slotakkoord voor mij is? We gaan het zien", besluit Van Wolfswinkel over zijn aflopende contract.