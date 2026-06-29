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Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Kees van Wonderen
Kees van Wonderen Foto: © BSR Agency

Kees van Wonderen heeft de voetballerij de laatste jaren zien veranderen. Succesverhalen van jonge spelers die pas op latere leeftijd doorbreken worden spaarzamer en spaarzamer, meent hij. Zelf haalde hij Ryan Gravenberch op heel jonge leeftijd bijvoorbeeld al bij Oranje. Zijn talent was toen al overtuigend, maar die vlieger gaat niet voor iedereen op. 

"Volgens mij is het voor veel geld contracteren van jeugdspelers vergelijkbaar met geld in een vijver gooien", stelt Van Wonderen bij het Algemeen Dagblad. "Gravenberch was in 2018 jonger dan de rest, we namen hem pas op het allerlaatste moment mee naar het EK. Hij was nog niet zover, maar is op latere leeftijd pas echt doorgebroken als bepalende speler."

"Soms gaan de ogen van spelers simpelweg later open. Robin van Persie was bij Feyenoord een groot talent, maar hij werd pas echt top toen hij bij Arsenal zag hoe Thierry Henry en Dennis Bergkamp hun vak beleefden", weet Van Wonderen. 

"Om aan te tonen dat die professionele houding vaak belangrijker is dan puur talent, denk ik weleens terug aan mijn tijd als assistent-trainer van Steve McClaren bij FC Twente", vervolgt de trainer. "Daar stonden de spelers op hun vrije middag aanvankelijk in de startblokken om direct naar huis te gaan."

"Tot ze zagen hoe Dusan Tadic na de training steevast het krachthonk in dook. Een week later zat Tadic daar niet alleen, maar met acht medespelers", vertelt Van Wonderen. "Een maand later zat de héle selectie daar. Als je beste spelers het voorbeeld geven, kan dat een loopbaan veranderen."

"Alleen: hoe ver een speler precies komt, is en blijft nauwelijks te voorspellen. Maar als ze speeltijd krijgen, zoals nu Mats Rots en Ruud Nijstad bij FC Twente of de talenten bij AZ en Feyenoord, Thijs Kraaijeveld en Tobias van den Elshout bijvoorbeeld, dan pas groeien ze", weet hij. "Dat ga je komend seizoen al zien."

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