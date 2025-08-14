Vanaken lyrisch over oud-Ajacied: "Dan is hij amper te verdedigen"

Forbs gaf zijn visitekaartje af. "Ik denk dat we zijn kwaliteiten allemaal wel kennen. Het begint natuurlijk met een slechte inspeelpas en dan ligt het open. Op snelheid, met een actie, hij kan links of via rechts… dan is hij amper te verdedigen. Dat is een wapen dat wij hebben", zegt Vanaken tegen VTM2.

Nu is het Schotse Rangers FC de tegenstander. "Dat is een heel andere wedstrijd dan die in de voorbereiding, dat kun je niet vergelijken. Het zal een goede sfeer worden en daar moeten we goed mee omgaan. Ons niveau moet nog een beetje omhoog om Rangers te kunnen verslaan."