Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Vandaag Inside fileert Ajax-transfer: "Niks met beleid te maken"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp
Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp Foto: © BSR Agency

De heren van Vandaag Inside zetten grote vraagtekens bij de terugkeer van Kasper Dolberg naar Ajax. De spits wordt overgenomen van Anderlecht voor een bedrag van tien miljoen euro, met daarbovenop nog eens twee miljoen euro aan bonussen.

"Ik volg die Belgische competitie natuurlijk en ik volg ook die Belgische kranten, omdat ik er zelf gespeeld heb", aldus Rene van der Gijp. "Bij Dolberg is het elke keer hetzelfde. Opeens maakt hij in vier wedstrijden vijf goals en dan hoor je iedereen: ‘Hij is er echt doorheen’. En twee weken later lees je weer: ‘Hij zit op de bank en iedereen is er klaar mee.’ Het is heel gek. Dat gaat echt helemaal op en neer."

Presentator Wilfred Genee snapt weinig van de huidige koers van Ajax. "Dat Ajax gaat toch een beetje van links naar rechts. Dan willen ze weer een controlerende routinier, dan opeens komt er weer een jonge gast, dan weer zo’n type spits, wat jij zegt, die op de bank zit. Wat willen die nou eigenlijk?"

Van der Gijp reageert droog: "Ik heb werkelijk het idee dat het bij heel veel clubs gewoon maar kijken is: wat wordt er aangeboden, kunnen we er iets mee?" Johan Derksen vult hem aan: "Er zit geen beleid achter waar je begrip voor hebt. De supporters zien iedere dag namen in de krant. Het heeft niets met beleid te maken. Ze zoeken een ervaren middenvelder en dan wordt een jongen van twintig jaar gehuurd. Onzin."

Van der Gijp probeert te verklaren waarom het beleid bij veel clubs ondoorzichtig lijkt. "Misschien is het wel omdat het ook veel is, Johan. Het was natuurlijk deze periode ook veel, wat er ging. Vorig seizoen zie je Lozano vertrekken bij PSV en neem je Noa Lang. Dat is te begrijpen. Maar nu is het soms niet meer te begrijpen wat er gebeurt. Echt niet meer te begrijpen."

René van der Gijp Johan Derksen Wilfred Genee Kasper Dolberg
