Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Vandaag Inside-trio miljoenen waard': "Zeg het nog één keer"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside
Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside Foto: © Pro Shots

De heren van Vandaag Inside zijn volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp maar liefst tweeënhalf miljoen euro per persoon waard. Dat vertelde Nijkamp aan tafel bij het trio. Dat hoge bedrag leidde meteen tot grappen aan tafel, vooral van Johan Derksen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De populaire talkshow won onlangs de Gouden Televizier-Ring en trekt dagelijks miljoenen kijkers. Presentator Wilfred Genee vroeg zich daarom hardop af wat het trio waard zou zijn. Nijkamp kwam na een korte berekening met een opvallende uitkomst: ongeveer tweeënhalf miljoen euro per persoon. Derksen schoot direct in de lach. "Zeg het nog één keer. En je moet het niet erg vinden dat ik klaarkom, hoor", grapte hij.

Nijkamp benadrukte dat het bedrag niet zomaar uit de lucht komt vallen. "Ik heb toen gezegd: tweeënhalf miljoen euro per jaar. Jullie worden natuurlijk hartstikke goed betaald, maar als je kijkt naar wat dit programma kost, en daar heb ik het toen op gebaseerd… Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom ik uit op tweeënhalf miljoen euro."

Gerelateerd:
Alex Kroes

'Ajax heeft vervanger Kroes in beeld en lijkt op weg naar ArenA'

0
Menno Geelen

Geelen: "Haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega's"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Derksen René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd