'Vandaag Inside-trio miljoenen waard': "Zeg het nog één keer"

De heren van Vandaag Inside zijn volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp maar liefst tweeënhalf miljoen euro per persoon waard. Dat vertelde Nijkamp aan tafel bij het trio. Dat hoge bedrag leidde meteen tot grappen aan tafel, vooral van Johan Derksen.

De populaire talkshow won onlangs de Gouden Televizier-Ring en trekt dagelijks miljoenen kijkers. Presentator Wilfred Genee vroeg zich daarom hardop af wat het trio waard zou zijn. Nijkamp kwam na een korte berekening met een opvallende uitkomst: ongeveer tweeënhalf miljoen euro per persoon. Derksen schoot direct in de lach. "Zeg het nog één keer. En je moet het niet erg vinden dat ik klaarkom, hoor", grapte hij.

Nijkamp benadrukte dat het bedrag niet zomaar uit de lucht komt vallen. "Ik heb toen gezegd: tweeënhalf miljoen euro per jaar. Jullie worden natuurlijk hartstikke goed betaald, maar als je kijkt naar wat dit programma kost, en daar heb ik het toen op gebaseerd… Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom ik uit op tweeënhalf miljoen euro."