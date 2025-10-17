AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Vanenburg kan koffers alweer pakken na nieuws over oud-Ajacied

Amber
bron: CNN Indonesia
Gerald Vanenburg
Gerald Vanenburg Foto: © Pro Shots

De Indonesische voetbalbond (PSSI) heeft na het mislopen van het WK afscheid genomen van nóg een Nederlandse coach: Gerald Vanenburg. De oud-speler van Ajax was verantwoordelijk voor het Indonesische O23-elftal, maar moet, net als Patrick Kluivert, Denny Landzaat en Alex Pastoor, vertrekken.

Donderdagochtend maakte de PSSI bekend te breken met Kluivert en zijn technische staf. De uitschakeling in de WK-kwalificatie werd de oud-speler van Ajax fataal. Ook zijn assistenten Landzaat en Pastoor keren terug naar Nederland, en datzelfde geldt voor Vanenburg.

De 61-jarige Vanenburg was pas sinds kort actief in Indonesië en besloot onlangs zelfs om daar te gaan wonen. Volgens CNN Indonesia kan de voormalig Europees kampioen van 1988 nu alweer zijn koffers pakken.

Vanenburg werkte bij de PSSI als hoofdcoach van het O23-team en ondersteunde daarnaast Kluivert bij het eerste elftal. Onder zijn leiding lukte het Indonesië niet om zich te plaatsen voor het WK van 2026. Ook Frank van Kempen, coach van het O20-elftal, heeft te horen gekregen dat hij moet vertrekken.

Ajax historie & oud-spelers
