Vanenburg openhartig over verlies dochter: "Dat was het breekpunt"

Gerald Vanenburg maakte in de zomer van 2024 iets verschrikkelijks mee. De oud-Ajacied moest afscheid nemen van zijn dochter Jaimy, die op veel te jonge leeftijd overleed. Jaimy Vanenburg heeft als een leeuw gestreden, maar kwam een zoveelste tegenslag niet meer te boven.

De dochter van Vanenburg werd zes weken te vroeg geboren en ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit, vanwege meerdere longontstekingen. Uiteindelijk werd vastgesteld dat Jaimy leed aan bronchiëctasieën, een zeldzame longziekte met blijvende ontstekingen aan de luchtwegen. "Eigenlijk was het al ongelooflijk dat ze zich door die eerste maanden heen heeft geslagen", vertelt Vanenburg in Helden Magazine. "Ze was vanaf de geboorte een vechtertje. Van jongs af aan gaf ze ons altijd het gevoel dat het wel goed zou komen."

Ondanks haar longinhoud kreeg ze van de artsen groen licht en maakte ze eind 2021 aan vader Gerald bekend dat er een kindje op komst was. "Toen kwamen de tranen", weet Vanenburg nog. Na 31 weken kwam zoon Len echter via een spoedkeizersnede ter wereld en holde de gezondheid van Jaimy achteruit. Eind 2023 raakte ze in coma en was het nog maar de vraag of ze nog wakker zou worden.

Een longtransplantatie zou uitkomst bieden, maar lange tijd was er geen donor beschikbaar. Toch volgde er dubbel goed nieuws. Jaimy deed haar ogen open én er kon een longtransplantatie worden uitgevoerd. Eén van de gevaren achter de transplantatie was kanker. En dat kreeg ze er ook nog bij. Midden september kreeg Jaimy een hartaanval, maar deze overleefde ze. Mede dankzij partner Joep, die haar reanimeerde.

Uiteindelijk kreeg ze te horen dat haar longen schoon waren en op 8 februari werd ze kankervrij verklaard. Jaimy ging op skireis met haar schoonfamilie, terwijl vader Gerald dat had afgeraden. In Frankrijk liep ze een dubbele beenbreuk op. Voor mij was het breekpunt toen het fout ging met haar been", vervolgt Vanenburg. "Op dat moment knakte er iets bij mij, had ik niet meer dat rotsvaste vertrouwen. Ze had klap op klap te verduren gehad en ik wist dat het een keer op zou houden."

De oud-Ajacied kreeg op verschrikkelijke wijze gelijk. In augustus 2024 werd hij gebeld toen hij op vakantie was in Florida en hij snelde naar huis. Een nieuwe longtransplantatie was niet meer mogelijk. Jaimy raakte opnieuw in coma, waar ze ditmaal niet uit zou komen. Op 5 augustus overleed ze. "Mijn leven zal nooit meer compleet zijn. Daar moet ik mee leren om te gaan", aldus Vanenburg.