Vanenburg over Ajax: "Je mist gewoon vier van dat soort jongens"

Gerald Vanenburg ziet bij Ajax een selectie die niet goed in balans is. De voormalig Oranje-international prijst het talent van Rayane Bounida, maar merkt op dat er te weinig ervaren spelers rondlopen om de jonge talenten te begeleiden.

Ondanks het recente 0-2 verlies van Ajax tegen Benfica, oogstte Bounida lof tijdens zijn basisdebuut in de Champions League. "Het is gewoon een goede speler. Er zit genoeg talent aan te komen, daar ben ik van overtuigd", zegt Vanenburg, die jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax werkte, in gesprek met de NOS.

Bounida is een van de weinige talenten uit de eigen jeugd die echt lijkt door te breken, al werd hij, net als Mika Godts en Jorthy Mokio, oorspronkelijk uit België gehaald. Vanenburg wijt het moeizame doorstromen van jeugdspelers naar de hoofdmacht aan een gebrek aan leiders in het veld. "Het grote probleem bij Ajax is dat er de laatste jaren te weinig jongens waren die leiding kunnen geven in het veld", stelt hij. "In alle goede Ajax-elftallen uit het verleden had je een kern van geroutineerde spelers, die de jonge talenten eromheen konden corrigeren."

"Er lopen nu echt goede spelers in de jeugd rond. Ajax heeft áltijd talent. Maar de oudere spelers die dat talent moeten laten groeien, die hebben ze niet. De kern van het elftal moet eerst goed zijn", benadrukt Vanenburg. "Je mist gewoon vier van dat soort jongens in je elftal. Want je kunt moeilijk verwachten dat je met een jeugdelftal alles ondersteboven gaat spelen."