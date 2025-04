"Vanuit de Ajax-jeugd kwam Brobbey over, ik zag de bui al hangen"

Martijn Kaars (26) heeft het in Duitsland uitstekend naar zijn zin bij 1. FC Magdeburg, de nummer drie van de 2. Bundesliga. De Nederlandse goaltjesdief speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax, maar daar wist hij nooit definitief door te breken.

"De concurrentie in mijn jeugdlichting was enorm", blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal. "Als aanvaller moest ik opboksen tegen Kaj Sierhuis, Donyell Malen, Justin Kluivert, Zian Flemming, Ché Nunnely, Noa Lang en Dani de Wit. Als eerstejaars A-junior kwam je bij Ajax normaal gesproken terecht in de Onder 18, maar dat team werd opgeheven toen ik die leeftijd bereikte. Ik stroomde automatisch door naar de Onder 19, maar speelde dat seizoen weinig. In dat jaar overwoog ik serieus om Ajax te verlaten. Als reactie hoorden ik dat ze me niet graag kwijt wilden en ik mijn kans zou krijgen in het nieuwe seizoen", aldus Kaars.

"Ik liet me overhalen, maar die zomer kwamen er plotseling nog eens vier of vijf jongens bij vanuit het buitenland, zoals Danilo. Vanuit de jeugd kwam Brian Brobbey over. Ik zag de bui al hangen", geeft hij toe. "Mijn speelkansen bij Ajax bleven gering. Ik moest mijn conclusies trekken en kijken naar mijn toekomst. Ik heb nog steeds contact met jongens van Ajax. Met Jasper ter Heide, Sven Botman, Jurgen Ekkelenkamp, Victor van der Linde en Giovanni de la Vega. Maar ik wilde naar een club waar ik me kon ontwikkelen en in het eerste elftal kon spelen", legt Kaars uit.

"Ik kon naar NEC of terug naar FC Volendam, waar ik eerder vier jaar speelde", vervolgt hij. "Ik koos voor de club die liet zien me het graagst te willen hebben. Het aanbod van NEC vond ik niet waard om voor naar Nijmegen te verhuizen. FC Volendam voelde als thuiskomen. Jong FC Volendam speelde in de Derde Divisie en ik kon datzelfde weekend met het eerste elftal mee. Met het Jong-team werden we kampioen. Veel jongens haalden daarna het betaald voetbal. Nordin Bakker, Jari Vlak, Mike Eerdhuijzen, Brian en Alex Plat, Gijs Smal, Dean James, Jay Kruiver en Derry John Murkin. Joey Veerman deed nog in onze kampioenswedstrijden mee tegen HSC’21", herinnert Kaars zich nog.

“Bij FC Volendam maakte ik met Sipke Hulshoff de beste trainer mee die ik me kon wensen. Hij kon alles uitstekend in detail uitleggen. Tactisch klopte alles", constateert hij. "Zijn trainingen waren goed. Aan de hand van videobeelden kon hij precies blootleggen wat er aan de hand was. Hij kon snel en goed anticiperen en vertellen. Hij was extreem gedreven en bovendien leuk in de omgang. Het verbaast me niet dat hij met Arne Slot nu al jarenlang een uitstekend koppel vormt. Tot vorig jaar was ik assistent-trainer van het eerste elftal van VV Monnickendam. Af en toe pikte ik wat van Sipke mee in mijn aanpak", besluit Kaars.