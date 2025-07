VAR-beslissingen moeten sneller: "Binnen 25 seconden bewijs"

Van Meenen presenteerde woensdag de belangrijkste scheidsrechterlijke speerpunten voor het komende seizoen. Eén daarvan is de VAR. "Die moet zo terughoudend mogelijk zijn", zegt Van Meenen tegen het Algemeen Dagblad. Hij vindt dat de VAR te veel en te lang wordt gebruikt. "De VAR is een vangnet, bedoeld om fouten eruit te halen. Kun je binnen 25 seconden bewijs leveren dat de scheidsrechter fout zit, dan druk je op de knop."

De VAR zal dus sneller moeten handelen, waardoor scheidsrechters niet meer minutenlang voor de monitor hoeven te staan. Ook worden de regels aangescherpt omtrent de aanvoerder die met de scheidsrechter mag praten. "Een andere speler mag in zijn emotie best wat zeggen, maar als iemand van twintig meter komt aanrennen om te protesteren, is dat geel."