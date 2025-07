'VAR krijgt mogelijk meer rechten door invoering nieuwe regels'

Het International Football Association Board (IFAB), dat namens de wereldvoetbalbond verantwoordelijk is voor de spelregels, onderzoekt voortdurend hoe het voetbal gemoderniseerd kan worden. Daarbij ligt ook de rol van de VAR onder de loep. Inmiddels is de videoscheidsrechter een vast onderdeel van het profvoetbal, maar de IFAB ziet 'ruimte voor uitbreiding van zijn taken'.

Zo zou de VAR in de toekomst kunnen ingrijpen bij meer spelsituaties dan nu het geval is. Denk daarbij aan het corrigeren van onterecht toegekende hoekschoppen of het adviseren van de scheidsrechter bij twijfel over een tweede gele kaart, en dus een rode kaart, voor een speler. Momenteel mag de VAR alleen ingrijpen bij directe rode kaarten of persoonsverwisselingen.

Daarnaast overweegt de IFAB een opvallende wijziging bij strafschoppen. Bij penalty’s in reguliere speeltijd of tijdens verlengingen zou het spel direct stilgelegd worden zodra een keeper de bal stopt. Dat betekent dat rebounds tot het verleden kunnen gaan behoren.

Hoewel deze voorstellen niet meer op tijd zijn voor invoering in het komende seizoen, sluit de IFAB niet uit dat ze al van kracht kunnen zijn tijdens het WK van 2026. "Als er snel consensus bereikt wordt, is het denkbaar dat de (video)scheidsrechters op het WK 2026 al deze regels moeten hanteren",, aldus The Times.