Geschreven door Mitch Marinus 13 feb 2020 om 15:02

Wat kan Bruno Varela nou eigenlijk? Dit was lange tijd de vraag voor veel Ajacieden. De Portugees keepte namelijk weinig serieuze wedstrijden in het Ajax-tenue. Toch was, tot afgelopen maandag, vrijwel iedereen er zeker van dat Varela de geschorste André Onana zou vervangen tegen Getafe. Na het optreden tegen Jong FC Utrecht veranderde dit en nam de discussie toe: Wie moet het doel verdedigen in de Europa League wedstrijd tegen Getafe?

Het gezicht van Erik ten Hag sprak boekdelen gedurende de wedstrijd van Jong Ajax tegen de Utrechtse beloften. De hoofdtrainer zag Bruno Varela, die volgens de regelgeving tegen andere beloftenteams in actie mag komen, meerdere keren flink de fout in gaan. De Portugees moest uiteindelijk in het totaal zeven keer de bal uit het net vissen, waarbij wel gezegd moet worden dat de gehele ploeg van Mitchell van der Gaat het volledig af liet weten.

Door deze wedstrijd heeft Varela in ieder geval een flinke deuk in het zelfvertrouwen opgelopen. De doelman keepte vooralsnog alleen tegen Spakenburg (7-0 winst), FC Groningen (2-1 nederlaag) en twee keer tegen Jong FC Utrecht (4-0 winst en 7-2 nederlaag). Het lijkt te lastig om binnen zo een kort termijn te oordelen over de kwaliteiten van de doelman. Echter werd vorig seizoen doelman Kostas Lamprou ook binnen een enorm kort termijn afgeschreven. Het verschil daarbij is wel dat Lamprou onder bepaalde supportersgroepen vanwege zijn verleden in Rotterdam de schijn tegen had en Varela daartegenover vooralsnog alleen bekend staat om zijn enthousiasme en vrolijkheid binnen de groep.

Andere opties

Wat zijn de andere opties voor Erik ten Hag? Kjell Scherpen en Dominik Kotarski. Beiden maken bij Jong Ajax dit seizoen een degelijke indruk en zijn niet tot nauwelijks te betrappen op foutjes. Jong Ajax kreeg niet voor niets dit seizoen (behalve de zevenklapper tegen FC Utrecht) slechts 30 doelpunten tegen. Alleen de verdediging van de Graafschap en koploper SC Cambuur werden minder gepasseerd. Wat betreft de ervaring leggen deze doelmannen het wel af tegenover Varela. Kotarski is inmiddels bezig met zijn tweede seizoen bij Jong Ajax, waar hij vorig jaar met 30 wedstrijden bijna alles speelde. Scherpen heeft daartegenover meer ‘ervaring’, want de doelman speelden bij FC Emmen vorig seizoen alle wedstrijden in de Eredivisie. Varela heeft meer ervaring op het hoogste niveau, waaronder 58 wedstrijden in Portugal.

De vraag blijft dan ook staan: Wat kan Bruno Varela nou eigenlijk? We kunnen op Youtube de highlights kijken, maar op dat soort video’s lijken zelfs jij en ik een goede doelman. Ook kunnen we uitgaan van de ene wedstrijd van afgelopen maandag tegen de Utrechtse beloften, of toch maar vertrouwen op Ten Hag, die de keepers dagelijks in actie ziet?