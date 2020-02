Geschreven door Jessica Westdijk 12 feb 2020 om 12:02

Ongeveer een jaar geleden kwam Bruno Varela op huurbasis naar Ajax. Andre Onana was geblesseerd en Kostas Lamprou maakte geen al te beste indruk. Halsoverkop werd besloten dat er een extra doelman moest komen en werd Varela, op dat moment de derde doelman van Benfica, gehuurd.

“Omdat Ajax actief was in de kampioensstrijd, de beker, de Champions League en dus veel wedstrijden speelde, leek het een betere optie hier reservedoelman te worden dan te blijven”, vertelt Varela aan De Telegraaf. Na de zomer verlengde Ajax de huurovereenkomst, waardoor Varela ook dit seizoen Ajacied is.

Nu Andre Onana tegen Getafe geschorst is, leek Varela de beoogde vervanger. Maandagavond maakte hij bij Jong Ajax echter fout op fout en verloren de beloften uiteindelijk met 7-2 van Jong FC Utrecht. Het is dus maar de vraag of Varela tegen Getafe nog gaat keepen. Ook bij Ajax loopt het duidelijk anders dan hij had verwacht: “Natuurlijk kwam ik niet met het idee: ik ben de stand-in van Onana en dat is oké. Het plan was om met hem te wedijveren.” Toch heeft Varela het goed naar zijn zin bij Ajax: “Onana maakt mij een betere keeper en ik help hem. Wie op trainen verliest, is écht boos. Wie het meest wint? Dat ben ik. Maar ik denk dat André dat ook zegt”, besluit hij.