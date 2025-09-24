Veel geloof in toptalent Ouazane: "Uitzonderlijke vaardigheden"

Abdellah Ouazane beleefde een opmerkelijke zomer waarin een droomtransfer naar Real Madrid op het laatste moment afketste. Toch is het zestienjarige talent inmiddels alweer belangrijk voor Jong Ajax, waar hij de draad snel weer oppakte.

Thijs Zwagerman beschreef voor ESPN hoe Ouazane, ondanks grote interesse uit Europa, uiteindelijk weer uitkwam bij zijn jeugdliefde Ajax. "Abdellah Ouazane beleefde een uiterst roerige zomer. Het zestienjarige toptalent zag een droomtransfer naar Real Madrid om medische redenen afketsen, keerde terug bij Ajax en speelde inmiddels al meerdere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie", aldus Zwagerman.

De middenvelder, die al vanaf zijn zevende in de Ajax-opleiding zit, werd eerder dit jaar uitgeroepen tot Beste Speler van het Toernooi op de Afrika Cup Onder-17, die hij met Marokko won. Die prestatie zette Europese topclubs op scherp, met Real Madrid als serieuze optie. Zwagerman: "De Koninklijke zag Ouazane als één van de grootste talenten van zijn generatie en schotelde de dribbelaar een pad voor waarin hij op korte termijn bij Real Madrid Castilla… zou kunnen aanhaken."

De medische keuring in Madrid gooide echter roet in het eten. Waar de Spaanse club twijfelde over de fysieke belastbaarheid van Ouazane, hadden ze daar bij Ajax een ander beeld van. "Extra checks in Nederland overtuigden Ajax van een andere lezing", schrijft Zwagerman. Ajax haalde hem terug, liet hem weer instromen op De Toekomst en gaf hem snel speelminuten bij Jong Ajax.

Ouazane toont zich strijdlustig en ambitieus. In gesprek met ESPN verklaarde hij: "Ik wil hier verdergaan, om uiteindelijk in de Johan Cruijff Arena te staan. Ik hoop dat ik dit seizoen nog mijn debuut bij het eerste mag maken en ik denk dat het gaat lukken."

Volgens Zwagerman is dat geen onrealistisch streven. "Ouazane beschikt over de sterke combinatie van uitzonderlijke technische vaardigheden, een goed overzicht en rendement in doelpunten en assists. De rechtspoot heeft bovendien veel loopvermogen."