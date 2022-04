Geschreven door Idse Geurts 11 apr 2022 om 10:04

André Onana heeft zich na afloop van de wedstrijd tegen Sparta niet populair gemaakt. De doelman speelde geen sterke wedstrijd, weigerde na afloop de Ajax-supporters te bedanken, en gaf achteraf een vrij ‘arrogant’ interview. Onana luidde met een verkeerde pass de 0-1 van Sparta in, maar de doelman deed het af als ‘een kleine fout’. Toch lijken deze fouten zich op te stapelen bij Onana. Sinds de Kameroener de geblesseerde Remko Pasveer vervangt, wist Ajax geen enkele keer de nul te houden. Aan tafel bij Studio Voetbal laat ex-Ajacied Theo Janssen zich dan ook kritisch uit over Onana.

“Sinds Onana op goal staat is er een bepaalde onrust in het team gekomen. Dat heeft ook te maken met de wijzigingen achterin, maar Onana is zo onzeker. Hij zorgt ervoor dat de achterste linie ook onzeker wordt”, stelt Janssen. Ook wordt het gedrag van Onana aan de kaak gesteld. In het interview na afloop, toonde de doelman zich vooral erg arrogant in plaats van schuldbewust. “Na zo’n interview moet je zeggen: Onana, kom lekker naast me zitten op de tribune. Dan is het klaar”, laat Janssen zich uit.

Ook Ibrahim Affelay stelt dat Ten Hag moet ingrijpen, maar is wel milder voor Onana. “De trainer moet ingrijpen. Die moet tegen Onana zeggen: iedereen wil dat ik jou niet opstel, maar ik geef je vertrouwen en dan moet je je niet zo gedragen”, stelt de oud-international.

Met zijn laatste optredens is Onana bezig aan een niet al te beste afscheidstour bij Ajax. Na afloop van dit seizoen vertrekt de doelman transfervrij uit Amsterdam. Naar verluidt gaat Onana spelen bij Internazionale.