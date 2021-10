Geschreven door Idse Geurts 05 okt 2021 om 09:10

De afgelopen weken bestaan uit pieken en dalen voor Sebastién Haller. Zo scoorde de spits vier doelpunten tegen Sporting in de Champions League, maar wist hij afgelopen zondag tegen FC Utrecht een paar grote kansen om zeep te helpen. Hierdoor zwelt de kritiek jegens Haller ook weer aan. “Ajax heeft negentien goals gemaakt na de wedstrijd tegen Sporting en Haller heeft er maar twee gemaakt. Dat is weinig voor een spits van Ajax. Hij had er gewoon vijf of zes kunnen maken”, laat analist Wim Kieft weten in Veronica Inside. Eerder liet Kieft al blijken dat hij Haller gemakzuchtig vond worden, aangezien hij weinig concurrentie in de spits heeft. Ook bij Voetbal International zijn ze kritische op de prestaties van Haller. Voor zijn optreden tegen FC Utrecht kreeg de spits een 4,5 als rapportcijfer.

Toch blijft Erik ten Hag vertrouwen houden in zijn pupil. “Sébastien weet dat je op topniveau niet zomaar meerdere honderdprocentkansen krijgt. Vandaag waren het er twee, mede door zijn goede loopacties. Die moet hij dan alleen wel finishen. Maar toch, ik ben ervan overtuigd dat hij nog bepalend gaat zijn”, zo laat Ten Hag weten tijdens een persconferentie.