Veel lof voor Ajacied: "Hij was weer goed vond ik na afloop"
Steven Berghuis kreeg in Rondje Eredivisie van Voetbal International veel lof na de ruime zege van Ajax op Heracles Almelo. Niet alleen zijn spel, maar ook zijn optreden na afloop maakte indruk aan tafel.
Berghuis werd opgenomen in het elftal van de week, al was daar eerst nog wat discussie over. Martijn Krabbendam en Geert-Jan Jakobs vonden dat je prestaties tegen een zwakkere tegenstander altijd in perspectief moet zien. Uiteindelijk waren ze het er wel over eens dat zijn bijdrage doorslaggevend was: "Twee goals gemaakt, goed gespeeld Berghuis terecht", aldus Jakobs.
Daarna werd ook duidelijk waarom hij zelfs als speler van de week werd aangewezen. Dat zat niet alleen in zijn spel, maar ook in zijn houding na afloop. "Hij was weer goed vond ik na afloop, realistisch over Ajax. Niet te opgeblazen na vorige week."
Zijn manier van kijken naar het spel wordt sowieso gewaardeerd. "Hij is altijd goed. Hij heeft altijd goede analyses." De waardering ging zelfs nog een stap verder: "Ja, dus hij is beter dan de trainers nog. Vaak vind ik wel. Ja, zeker."
Volgens de analisten is dat al langer een kwaliteit van Berghuis. "Je moet de tegenstander wel in acht nemen. Dat deed Berghuis dus ook na de wedstrijd." Daarbij werd ook teruggegrepen op zijn tijd bij Feyenoord. "Daar was hij bij Feyenoord al sterk in, dat hij zijn analyse gaf", zo sluit Krabbendam af.
