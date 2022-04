Geschreven door Idse Geurts 25 apr 2022 om 10:04

Afgelopen zaterdag tegen NEC kreeg Kenneth Taylor zijn kans in het basiselftal van Erik ten Hag. Hoewel Ajax als geheel niet kon overtuigen, speelde Taylor een sterke wedstrijd. Bij Studio Voetbal krijgt de jonge middenvelder dan ook veel lof van Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart.

Volgens Van Hooijdonk kan Taylor volgend seizoen gemakkelijk de plek van Gravenberch invullen. “Ik denk wel dat hij er volgend seizoen kan staan. Als Gravenberch gaat vertrekken, dan sta je niet voor schut met hem. Ik vond dat hij goed speelde. Hij heeft gewoon een héél goede basistechniek, zonder rare fratsen. Hij is ook tweebenig en box-to-box. Je kan hem op meerdere posities kwijt op het middenveld. Hij beschikt eigenlijk over alles”, stelt Van Hooijdonk.

Ook oud-Ajacied Van der Vaart spreekt lovend over Taylor. Waar Van der Vaart eerst een beetje teleurgesteld was in Taylor, lijkt de jonge middenvelder nu zijn belofte in te gaan lossen. “Je hoort bij de Ajax-jeugd altijd: op deze spelers moet je letten. In Taylor was ik gewoon teleurgesteld, ik had meer van hem verwacht. Hij verbaast me nu. Taylor speelt met veel meer vrijheid en vertrouwen. Ik denk dat Ten Hag in het begin misschien tegen hem zei dat hij meer verdedigend moet spelen. Maar de kwaliteit van Taylor is volgens mij om onderweg te zijn. Hij weet me nu steeds meer te overtuigen”, besluit Van der Vaart.