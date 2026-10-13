Veelbesproken Ajax-talent duikt op bij nieuwe club in Nederland

Eternal Barron vervolgt zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Het achttienjarige talent, wiens contract bij Ajax onlangs werd ontbonden, heeft in de Hofstad een verbintenis voor twee seizoenen getekend.

Dat meldt AjaxShowtime in navolging van WFCGroningen. Barron sluit bij ADO aan bij het Onder 21-team. De aanvaller beschikte ook over meerdere buitenlandse opties, maar heeft ervoor gekozen om voorlopig in Nederland te blijven.

Barron gold lange tijd als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij dit seizoen de overstap naar Jong Ajax zou maken, maar tijdens de voorbereiding ging daar een streep doorheen. Zijn contract in Amsterdam, dat nog tot medio 2027 liep, werd vervolgens voortijdig beëindigd.