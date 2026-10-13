Veelbesproken Ajax-talent duikt op bij nieuwe club in Nederland
Eternal Barron vervolgt zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Het achttienjarige talent, wiens contract bij Ajax onlangs werd ontbonden, heeft in de Hofstad een verbintenis voor twee seizoenen getekend.
Dat meldt AjaxShowtime in navolging van WFCGroningen. Barron sluit bij ADO aan bij het Onder 21-team. De aanvaller beschikte ook over meerdere buitenlandse opties, maar heeft ervoor gekozen om voorlopig in Nederland te blijven.
Barron gold lange tijd als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij dit seizoen de overstap naar Jong Ajax zou maken, maar tijdens de voorbereiding ging daar een streep doorheen. Zijn contract in Amsterdam, dat nog tot medio 2027 liep, werd vervolgens voortijdig beëindigd.
De jonge aanvaller raakte tijdens zijn periode bij Ajax meermaals in opspraak. Zo werd Barron disciplinair geschorst vanwege zijn gedrag. Na zijn vertrek verscheen hij tijdens een livestream bovendien in een shirt van PSV.
Eerder zorgde Barron al voor de nodige verbazing door zichzelf een betere voetballer te noemen dan Owen Wijndal en Lucas Rosa. Bij ADO krijgt hij nu de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen en via het Onder 21-team aan te kloppen bij de hoofdmacht.
Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!
Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Míchel trekt harde conclusie na pijnlijk puntenverlies van Ajax
Veelbesproken Ajax-talent duikt op bij nieuwe club in Nederland
Topclubs 'bevoordeeld': "Valt me op bij veel wedstrijden van Ajax"
Bas Nijhuis spreekt steun uit na Ajax-duel: "Hij wordt misbruikt"
Nico Dijkshoorn kritisch: "Tongzoenen met de selectie van Ajax"
Henk Spaan neemt het op voor aankoop van Ajax: "Wat een onzin"
Bruggink bekritiseert Ajax: "Niet meer met angst naar de Arena"
Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"
Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."
Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"
Perez voorspelt basisplaats voor Ajax-talent: "Fijne voetballer"
Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"
Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"
Derksen: "Vond hem een waardeloze huis-tuin-en-keuken voetballer"
FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"
Assistent bij FC Groningen-Ajax heeft opvallende link met Groningen
Aad de Mos waarschuwt 'labiel' Ajax: "Dan wordt het een lijdensweg"
Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"
Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"
Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"
Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"
Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"
Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"
Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"
Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"
Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Een orkest!"