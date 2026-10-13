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Ajax transfergeruchten en nieuws

Veelbesproken Ajax-talent duikt op bij nieuwe club in Nederland

Amber
Eternal Barron
Eternal Barron Foto: © Pro Shots

Eternal Barron vervolgt zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Het achttienjarige talent, wiens contract bij Ajax onlangs werd ontbonden, heeft in de Hofstad een verbintenis voor twee seizoenen getekend.

Dat meldt AjaxShowtime in navolging van WFCGroningen. Barron sluit bij ADO aan bij het Onder 21-team. De aanvaller beschikte ook over meerdere buitenlandse opties, maar heeft ervoor gekozen om voorlopig in Nederland te blijven.

Barron gold lange tijd als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij dit seizoen de overstap naar Jong Ajax zou maken, maar tijdens de voorbereiding ging daar een streep doorheen. Zijn contract in Amsterdam, dat nog tot medio 2027 liep, werd vervolgens voortijdig beëindigd.

De jonge aanvaller raakte tijdens zijn periode bij Ajax meermaals in opspraak. Zo werd Barron disciplinair geschorst vanwege zijn gedrag. Na zijn vertrek verscheen hij tijdens een livestream bovendien in een shirt van PSV.

Eerder zorgde Barron al voor de nodige verbazing door zichzelf een betere voetballer te noemen dan Owen Wijndal en Lucas Rosa. Bij ADO krijgt hij nu de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen en via het Onder 21-team aan te kloppen bij de hoofdmacht.

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