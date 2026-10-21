Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie

Barron was clubloos na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zomer. Nu heeft hij onderdak gevonden bij promovendus ADO Den Haag. "Voetbaltechnisch is hij een enorm talent, daar bestaat voor mij geen enkele twijfel over", reageert Hoofd jeugdopleiding Maurice Hagebeuk. "Ook rondom het voetballen moet alles op orde zijn."

Daarmee doelt Hagebeuk op Barron's veelbesproken vertrek bij Ajax. "We hebben daar samen open en duidelijke gesprekken over gevoerd en weten wat we van elkaar mogen verwachten. Bij ADO Den Haag krijgt Eternal een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft, zowel op als buiten het veld."