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Veelbesproken voormalig Ajax-talent keert terug in de Eredivisie

Max
bron: ADO Den Haag
Eternal Barron
Eternal Barron Foto: © Pro Shots

Eternal Barron heeft een contract getekend bij ADO Den Haag. De achttienjarige vleugelaanvaller tekent een contract voor één seizoen. 

Barron was clubloos na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zomer. Nu heeft hij onderdak gevonden bij promovendus ADO Den Haag. "Voetbaltechnisch is hij een enorm talent, daar bestaat voor mij geen enkele twijfel over", reageert Hoofd jeugdopleiding Maurice Hagebeuk. "Ook rondom het voetballen moet alles op orde zijn."

Daarmee doelt Hagebeuk op Barron's veelbesproken vertrek bij Ajax. "We hebben daar samen open en duidelijke gesprekken over gevoerd en weten wat we van elkaar mogen verwachten. Bij ADO Den Haag krijgt Eternal een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft, zowel op als buiten het veld."

Barron kwam in opspraak toen hij in april tijdens een TikTok-livestream zei dat hij beter was dan Ajax-verdedigers Lucas Rosa en Owen Wijndal. Die uitspraken vielen niet bij iedereen in goede aarde. Na zijn vertrek uit Amsterdam verscheen de aanvaller in een andere livestream in een PSV-shirt. 

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