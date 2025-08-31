AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Veerman verbaasd door analyse Heitinga: "Moet je juist niet doen"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Henk Veerman en Youri Baas
Henk Veerman en Youri Baas Foto: © Pro Shots

Henk Veerman fronste zijn wenkbrauwen na het horen van de analyse van John Heitinga. De Ajax-trainer stelde dat zijn ploeg feller had moeten zijn in de duels met FC Volendam, maar volgens de spits moesten de Amsterdammers het tegenovergestelde doen.

Heitinga zelf was na afloop snoeihard voor zijn ploeg. "Op een paar momenten worden we gewoon opgevreten op het middenveld. Daarin wil je wel een andere mentaliteit zien in de duels. Je moet de baas zijn in elk duel", liet hij bij ESPN weten.

"Het is bijvoorbeeld ook het interview dat hij na afloop geeft", reageerde Veerman bij Goedemorgen Eredivisie. "Dat ze meer in duels moeten komen met ons, dat ze het feller moeten aanvliegen." De routinier wees erop dat Ajax met veel lichte spelers speelde. "Daar doel ik dus vooral op met duelkracht. Zij moeten juist heel ver weg blijven van duels met ons, denk ik. Het middenveld van Ajax moet het niet tegen onze jongens opnemen."

De cijfers onderstrepen dat verschil. Waar Ajax begon met spelers als Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh, Steven Berghuis en Raúl Moro, was bij Volendam de kleinste basisspeler nog altijd 1.87 meter lange Robert Mühren.

Gerelateerd:
Anass Salah-Eddine

OFFICIEEL | PSV heeft beet en presenteert oud-Ajacied Salah-Eddine

0
Mika Godts, Ko Itakura en Owen WIjndal

Speeltijd Godst uitgelegd: "Je wilt ook niet het risico lopen..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd