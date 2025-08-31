Veerman verbaasd door analyse Heitinga: "Moet je juist niet doen"

Henk Veerman fronste zijn wenkbrauwen na het horen van de analyse van John Heitinga. De Ajax-trainer stelde dat zijn ploeg feller had moeten zijn in de duels met FC Volendam, maar volgens de spits moesten de Amsterdammers het tegenovergestelde doen.

Heitinga zelf was na afloop snoeihard voor zijn ploeg. "Op een paar momenten worden we gewoon opgevreten op het middenveld. Daarin wil je wel een andere mentaliteit zien in de duels. Je moet de baas zijn in elk duel", liet hij bij ESPN weten.

"Het is bijvoorbeeld ook het interview dat hij na afloop geeft", reageerde Veerman bij Goedemorgen Eredivisie. "Dat ze meer in duels moeten komen met ons, dat ze het feller moeten aanvliegen." De routinier wees erop dat Ajax met veel lichte spelers speelde. "Daar doel ik dus vooral op met duelkracht. Zij moeten juist heel ver weg blijven van duels met ons, denk ik. Het middenveld van Ajax moet het niet tegen onze jongens opnemen."

De cijfers onderstrepen dat verschil. Waar Ajax begon met spelers als Kian Fitz-Jim, Oscar Gloukh, Steven Berghuis en Raúl Moro, was bij Volendam de kleinste basisspeler nog altijd 1.87 meter lange Robert Mühren.