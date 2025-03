Veerman wijst naar Ajax: "Hebben het kampioenschap zelf vergooid"

Joey Veerman baalt van de nederlaag tegen Go Ahead Eagles, waardoor Ajax verder uit kan lopen. Als de Amsterdammers zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Almere City FC winnen, dan is het gat acht punten.

"De sfeer in de kleedkamer is niet goed natuurlijk", zegt Veerman bij ESPN na de 3-2 nederlaag. "Als je met rust 1-2 voor staat, dan wil je daarna met dezelfde energie weer naar buiten komen. Dat is niet gelukt. De laatste weken geven we de goals heel makkelijk weg en dat zie je vandaag weer. Feit blijft dat we de laatste weken heel weinig gewonnen hebben. Vandaag nam je de eerste helft wel een soort van revanche, maar de tweede helft zag het er dan weer niet geweldig uit."

Ajax kan profiteren. "We zeiden voor deze wedstrijd dat we alles moeten winnen. Dat gebeurt gewoon niet op dit moment. Dan wordt het wel lastig ja", aldus Veerman. "Je wil voor het kampioenschap gaan en we weten ook dat we het zelf vergooid hebben. Vier weken geleden stonden we nog met zeven punten voor. Dat is gewoon slecht."