Geschreven door Jessica Westdijk 27 feb 2022 om 11:02

Nu de coronamaatregelen langzaamaan weer versoepeld worden, kunnen we vast uitkijken naar het nieuwe voetbalseizoen. Een voetbalseizoen waarin we onze favoriete clubs eindelijk weer fysiek kunnen aanmoedigen vanaf de tribune. En wellicht kunnen we onze clubs ook nog volgen naar hun volgende internationele uitwedstrijd. Kom thuis met mooie herinneringen en laat hackers en internetoplichters ver achter je. In dit artikel lees je hoe je met een VPN digitaal beschermd blijft én geld kunt besparen.

Geld besparen

Als je een uitwedstrijd in het buitenland wilt bezoeken, moet je een aantal zaken regelen. Om te beginnen moet je er natuurlijk voor zorgen dat je kaartjes hebt. Grote kans dat je die online koopt, net zoals je hotel en je vlucht of treinreis. Wil je tegen de voordeligste tarieven boeken, dan kun je met een VPN veel geld besparen. Je kunt namelijk zelf kiezen met welke VPN-server je een verbinding tot stand brengt. En het is een algemeen gegeven dat de meeste maatschappijen en boekingssites lagere tarieven hanteren voor lokale websitebezoekers.

Ook bij het afrekenen van de tickets of boeking moet je nodige zorg in acht nemen. Je wilt natuurlijk niet dat je bankgegevens of creditcardinformatie in verkeerde handen vallen. Met een VPN weet je zeker dat je gegevens gecodeerd worden, ook je betaalgegevens.

Openbare netwerken

Op de luchthaven, het treinstation en in het hotel kun je ongetwijfeld gebruik maken van een openbaar netwerk. Vaak hoef je er niet eens voor te betalen. Dat maakt het een welkom alternatief voor hoge roamingkosten of internetcafés. Helaas zijn deze openbare netwerken lang niet altijd veilig. Wachtwoorden zijn openlijk zichtbaar, als er al om een wachtwoord wordt gevraagd. Dat betekent dus ook dat iedereen in principe mee kan kijken met je internetverkeer. Het allerveiligst is om deze openbare netwerken buitenspel te houden. Maar als je er dan toch gebruik van wilt maken, hou je met een VPN je internetverkeer versleuteld.

Privacy

Er kunnen nog meer redenen zijn waarom je in alle privacy zou willen internetten. Misschien vormen die reclames, die gegenereerd worden op basis van je surfgedrag, je wel een doorn in het oog. Of je wilt voorkomen dat je eigen internetprovider de bandbreedte afknijpt tijdens piekmomenten. Door verbinding te maken met een VPN-server, is alleen het IP-adres van deze server zichtbaar voor derden. Jouw IP-adres gaat hierachter schuil, waardoor het ook niet meer te monitoren is.

Regionale blokkades

Heb je na de wedstrijd nog geen genoeg gekregen van voetbal? Of wil je voor de afwisseling graag het NK Wielrennen nog even bekijken? Laat je dan niet tegenhouden door regionale blokkades van websites en streamingdiensten. Selecteer de VPN-server van Nederland en bekijk alles gewoon live. Net alsof je er zelf bij bent in plaats van honderden of duizenden kilometers verderop.

VPN kiezen

Een korte zoektocht op het internet levert veel resultaten op en abonnementsprijzen variëren van €2 tot €6 per maand. Met NordVPN krijg je waar voor je geld. Je bent ongeveer de helft goedkoper uit dan met de duurste VPN-aanbieder. En als je toch niet tevreden bent, krijg je na 30 dagen gewoon je geld terug.

Voor een paar euro per maand ontvang je dus veel voordelen. Om te beginnen heb je de keuze uit VPN-servers in 60 landen. Er is er dus altijd wel één in de buurt. Hoe dichterbij de VPN-server is, hoe sneller je verbinding. Daar heb je zelf geen omkijken naar, omdat NordVPN ervoor zorgt dat je automatisch verbinding maakt met de dichtstbijzijnde server.

Dat NordVPN gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt, blijkt wel uit de NordVPN ervaringen op sites als Trustpilot. Met ruim 11.000 reviews heeft NordVPN daar een score van 4,3/5. Behalve gebruiksgemak worden ook pluspunten als snelheid, stabiliteit en zekerheid veelvuldig genoemd. Valt de VPN-verbinding tijdelijk weg? Dan voorkomt de kill switch dat gegevens tijdens het wegvallen onbeschermd raken. NordVPN houdt geen logs bij en is compatibel met elk apparaat en elk besturingssysteem.