'Veiling Wesley Sneijder voorbij, oud-international casht flink'

De veiling van Wesley Sneijder is ten einde. Dat meldt Meervoormannen op Instagram. De voormalig topvoetballer besloot enkele bijzondere items uit zijn prijzenkast te verkopen via een online veiling. Dat leverde hem in totaal een mooie zakcent op.

Het meest gewilde item bleek de Zilveren Bal van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Voor de onderscheiding die Sneijder tijdens het toernooi in de wacht sleepte, werd maar liefst €19.001 neergeteld. Ook de WK-bal uit 2010 leverde een flink bedrag op. Een nieuwe eigenaar betaalde €6.124 voor de bal. De Participation Medal van het WK 2014 ging voor €1.042 onder de hamer.

Daarnaast werd ook Sneijders bronzen medaille van het WK 2014 verkocht. Die bracht €6.500 op. Bij elkaar opgeteld komt de opbrengst van de vier items uit op €32.667. Voor Sneijder zal het bedrag vermoedelijk weinig verschil maken. Het vermogen van de voormalig international wordt geschat op tussen de €20 miljoen en €25 miljoen. Zelfs als wordt uitgegaan van €20 miljoen, betekent de veilingopbrengst een vermogensgroei van ongeveer 0,16 procent. Al moet daar nog wel een kanttekening bij worden geplaatst: eventuele veilingkosten zijn daarbij niet meegerekend.