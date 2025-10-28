Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Veldman gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Ik wil in de CL werken"

bron: Voetbal International
Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © Pro Shots

Robin Veldman is zeer ambitieus als trainer. De oefenmeester van SC Heerenveen wil dolgraag in de Champions League werken.

Zaterdag staat Veldman met SC Heerenveen tegenover Ajax, waar hij lang in de jeugdopleiding werkte. Toch ziet de oefenmeester het niet echt als een speciale ontmoeting. "Mwoah… Ik heb er vier jaar in de jeugdopleiding gewerkt en ik ken daar nog heel veel mensen, dus zo bezien is het wel leuk, maar ik leef er verder niet op een heel andere manier naartoe, nee", laat hij weten aan Voetbal International.

Veldman heeft dan ook niet per se de wens om ooit als hoofdtrainer terug te keren in Amsterdam. "Het is mijn ambitie om uiteindelijk in de Champions League te werken", klinkt het. "Vorig jaar heb ik met Club Brugge de Youth League en de Champions League meegemaakt en dat vond ik zo speciaal… Dan zat ik op Celtic Park of in San Siro, en dan hoor je die tune, kijk je om je heen, zie je die kwaliteit van de spelers… Dáár wil ik zelf ook heel graag naartoe."

