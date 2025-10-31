Veldman hoopt op stunt tegen Ajax: "Daar liggen kansen voor ons"

SC Heerenveen neemt het zaterdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen afgelopen weekend met 2-3 bij FC Twente, maar de laatste weken blijft het onrustig bij de club. Trainer Robin Veldman verwacht dat Ajax, mede door de zege in Enschede, beter voor de dag zal komen tegen Heerenveen.

"Ik denk dat Ajax veel vertrouwen meeneemt, zeker na die sterke eerste minuten in de tweede helft tegen FC Twente," zegt Veldman tegen ESPN. "Maar ze zitten al wat langer in een moeilijke fase. Daar moeten wij een goed plan voor bedenken — hoe we ze in de Johan Cruijff ArenA onder druk kunnen zetten. Daar ben ik al mee bezig geweest. Natuurlijk heb ik ook die wedstrijd tegen Twente goed bekeken."

Van welke helft van die wedstrijd neemt Veldman het meeste mee? "Uit beide," legt hij uit. "In beide helften liggen kansen én bedreigingen voor ons. Daar willen we het maximale uithalen. Maar het is niet alleen die wedstrijd; ook de wedstrijd tegen Chelsea — al speelden ze daar lang met tien man — levert bruikbare inzichten op." Aanvaller Dylan Vente begon dinsdag in het bekerduel op de bank bij Heerenveen. Is de kans groot dat hij zaterdag weer in de basis staat? "Dat zou goed kunnen," zegt Veldman met een glimlach.