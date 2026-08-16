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Veldman looft SC Heerenveen: "Hebben Ajax bij vlagen gedomineerd"

Joram
Robin Veldman
Robin Veldman Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen speelde zondagmiddag knap met 2-2 gelijk tegen Ajax. De Friezen kwamen in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 achter, maar knokten zich na rust terug en namen alsnog een punt mee uit Amsterdam.

Trainer Robin Veldman kijkt tevreden terug op de start van het seizoen. Tegenover de Leeuwarder Courant blikt hij terug op de eerste wedstrijden. "Op voorhand teken je natuurlijk voor 4 punten na wedstrijden tegen Twente en Ajax. Tegelijk hebben wij de laatste 55 minuten in de Johan Cruijff Arena bij vlagen gedomineerd. Ajax creëerde meer kansen in de eerste helft. Wij waren gevaarlijker na rust."

Volgens Veldman heeft Heerenveen bovendien geleerd van de teleurstellingen van vorig seizoen. "We hebben vorig seizoen een paar tikken op onze neus gehad. Daar zijn we sterker uit gekomen. Er is veel vertrouwen in de groep. Spelers weten ook dat ze kansen krijgen als ze goed presteren. Daardoor hebben we druk in de selectie, omdat iedereen weet dat hij moet presteren."

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