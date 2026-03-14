Veldman nuanceert Ajax-uitspraak: "Moeten ons niet laten verleiden"

Robin Veldman kan wel lachen om de uitspraken van algemeen directeur Ferry de Haan bij de Sportcast. Bij Omrop Fryslân kreeg De Haan een stelling, waarbij hij met 'ja' antwoordde op de vraag of SC Heerenveen boven Ajax gaat eindigen.

"Dat lag ook wel een beetje aan hoe de vraag gesteld werd", nuanceert Veldman nadat hij wordt gevraagd naar de video. "Maar ik denk niet dat we ons moeten laten verleiden in zulke uitspraken." Toch lijkt SC Heerenveen op weg naar het beste seizoen sinds 2014-2015, toen de Friezen voor het laatst meer dan 50 punten haalden.

"We draaien toch wel een heel aardig seizoen", geeft Veldman toe. "Er is ambitie om naar boven te kijken en een bepaalde honger, maar ook wel relaxtheid. We hebben een programma waarin je zou zeggen: je kan en moet punten pakken. We gaan een fase van het seizoen in waar clubs ook wel eens een noodgreep gaan maken, in de zin van verrassende uitslagen en misschien wel een andere stijl om erin te blijven. Dus los van de ranglijst gaan we ook moeilijke wedstrijden tegemoet", aldus Robin Veldman.