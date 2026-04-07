Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."

Robin Veldman denkt dat SC Heerenveen nog volop kans maakt op de vijfde plaats dit seizoen. Na de overtuigende overwinning op Heracles Almelo en het puntverlies van Ajax ligt de strijd om de bovenste plekken weer open.

"Met nog vijftien punten te gaan is het haalbaar", zei Veldman tegen Omrop Fryslan. "Dat moeten we voortzetten, we hebben de kwaliteit om het te halen."

Heerenveen had weinig moeite met Heracles Almelo, ondanks een vroege fout van Vasilios Zagaritis en keeper Bernt Klaverboer. De ploeg herstelde zich snel en besliste de wedstrijd al vroeg in de tweede helft. "Als je naar het hele spelbeeld kijkt, winnen we terecht", aldus Veldman. "Ik vind dat we mooie goals maken, de ingestudeerde hoekschop vloog erin."

Toch was de trainer nog niet helemaal tevreden, ondanks de ruime overwinning. "Ik wil een signaal afgeven dat we van 4-1 ook naar 5-1 en 6-1 moeten. Als je kijkt naar de kansen, had dat gekund en dat is ook onze ambitie."