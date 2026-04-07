2026-03-25
Maher Carrizo
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."

bron: Omrop Fryslân
Robin Veldman bedankt het publiek Foto: © BSR Agency

Robin Veldman denkt dat SC Heerenveen nog volop kans maakt op de vijfde plaats dit seizoen. Na de overtuigende overwinning op Heracles Almelo en het puntverlies van Ajax ligt de strijd om de bovenste plekken weer open.

"Met nog vijftien punten te gaan is het haalbaar", zei Veldman tegen Omrop Fryslan. "Dat moeten we voortzetten, we hebben de kwaliteit om het te halen."

Heerenveen had weinig moeite met Heracles Almelo, ondanks een vroege fout van Vasilios Zagaritis en keeper Bernt Klaverboer. De ploeg herstelde zich snel en besliste de wedstrijd al vroeg in de tweede helft. "Als je naar het hele spelbeeld kijkt, winnen we terecht", aldus Veldman. "Ik vind dat we mooie goals maken, de ingestudeerde hoekschop vloog erin."

Toch was de trainer nog niet helemaal tevreden, ondanks de ruime overwinning. "Ik wil een signaal afgeven dat we van 4-1 ook naar 5-1 en 6-1 moeten. Als je kijkt naar de kansen, had dat gekund en dat is ook onze ambitie."

Na afloop werd Veldman door de supporters toegezongen, iets wat hij normaal niet zoekt. "Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond, maar vind de waardering heel mooi en geniet daar ook wel van. Ik ben het hoofd van de staf en de selectie, maar het is niet zo dat ik het alleen doe."

De trainer kijkt alweer vooruit naar de belangrijke wedstrijd tegen AZ. "Wij hebben zondag AZ en dan moeten we top zijn, we mogen niets laten vallen."

Gerelateerd:
Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"

Johan Derksen

'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"

Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

