Veldman trots na comeback tegen Ajax: "Zo kregen we de Arena stil"

Robin Veldman kan terugkijken op een geslaagde start van het nieuwe seizoen. De trainer van SC Heerenveen zag zijn ploeg zondagmiddag een 2-0 achterstand tegen Ajax wegwerken en uiteindelijk een punt meenemen uit Amsterdam. Ajax leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige overwinning.

De Amsterdammers sloegen in de eerste helft twee keer toe, maar Heerenveen wist na rust het tij te keren. Veldman zag duidelijk waar het verschil werd gemaakt. "Het ontbrak ons in de eerste helft aan daadkracht. In de tweede helft is duidelijk geworden hoe we een dynamiek creëerden waar Ajax op moest reageren. Dat is heel goed gelukt en daardoor kregen we de Arena bij momenten stil", zegt Veldman bij ESPN.

Volgens de trainer speelde ook Ter Stegen een belangrijke rol in het feit dat Ajax eerst eenvoudig onder de druk van Heerenveen uitkwam. De doelman hield zijn ploeg bovendien op belangrijke momenten op de been. "Die zit wel op keepen, ja. Die pakt een goede vrije trap en pakte ook die een-op-een met Luca (Oyen, red.). Hij is heel goed in het vinden van de vrije ruimte en het onder onze druk uit spelen. Daar hadden wij in het begin geen antwoord op, daarna maakte hij ook wat foutjes en deden we dat beter", aldus Veldman.