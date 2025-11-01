Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Veldman zaterdag terug bij Ajax: "Youri Baas gaf ik skill-trainingen"

Joram
bron: Omrop Fryslân
Robin Veldman bij de spelersbus van SC Heerenveen
Robin Veldman bij de spelersbus van SC Heerenveen Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen neemt het zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. Het is nog onduidelijk of Ringo Meerveld kan spelen tegen de Amsterdammers. De middenvelder kampt namelijk met vermoeidheid.

"Ringo komt van een lagere intensiviteit trainen", zo legt trainer Robin Veldman uit in gesprek met Omrop Fryslân. "Hij moet heel erg aan wennen aan de zwaardere trainingen. We kijken zaterdagochtend of hij kan spelen." Dylan Vente speelde niet tegen VVV omdat hij niet helemaal fit was. "Al had Vente misschien wel 90 minuten kunnen spelen. We wilden het risico niet nemen. Hij kan tegen Ajax zeker gewoon starten."

Veldman werkte tussen 2017 en 2021 bij Ajax in de jeugd en treft zaterdag enkele spelers waar hij eerder mee heeft gewerkt. "Of die jongens nou bij Ajax spelen of niet, die volg je nog wel natuurlijk. Youri Baas gaf ik wel eens skill-trainingen." De trainer wil niet extra gemotiveerd zijn omdat het tegen zijn oude club is. "Nee, dat heb ik niet."

"Ik wil het gewoon graag goed doen voor Heerenveen. Ik heb daar een mooie tijd gehad, heel veel van de wereld gezien, maar er zit alleen maar een gezonde ambitie om zaterdag met Heerenveen te winnen", aldus Veldman. Het duel tussen Ajax en SC Heerenveen begint zaterdag om 16.45 uur.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax speelt zaterdagmiddag thuis tegen Heerenveen

"Ajax-routinier revalideerde 'met allerlei fysio's' in Dubai"

0
Youri Baas

Baas transformeert tot sterkhouder: "Hij was zelf ook verbaast"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd