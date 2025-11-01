Veldman zaterdag terug bij Ajax: "Youri Baas gaf ik skill-trainingen"

SC Heerenveen neemt het zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Ajax. Het is nog onduidelijk of Ringo Meerveld kan spelen tegen de Amsterdammers. De middenvelder kampt namelijk met vermoeidheid.

"Ringo komt van een lagere intensiviteit trainen", zo legt trainer Robin Veldman uit in gesprek met Omrop Fryslân. "Hij moet heel erg aan wennen aan de zwaardere trainingen. We kijken zaterdagochtend of hij kan spelen." Dylan Vente speelde niet tegen VVV omdat hij niet helemaal fit was. "Al had Vente misschien wel 90 minuten kunnen spelen. We wilden het risico niet nemen. Hij kan tegen Ajax zeker gewoon starten."

Veldman werkte tussen 2017 en 2021 bij Ajax in de jeugd en treft zaterdag enkele spelers waar hij eerder mee heeft gewerkt. "Of die jongens nou bij Ajax spelen of niet, die volg je nog wel natuurlijk. Youri Baas gaf ik wel eens skill-trainingen." De trainer wil niet extra gemotiveerd zijn omdat het tegen zijn oude club is. "Nee, dat heb ik niet."

"Ik wil het gewoon graag goed doen voor Heerenveen. Ik heb daar een mooie tijd gehad, heel veel van de wereld gezien, maar er zit alleen maar een gezonde ambitie om zaterdag met Heerenveen te winnen", aldus Veldman. Het duel tussen Ajax en SC Heerenveen begint zaterdag om 16.45 uur.