Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Daar kunnen wij wel wat mee"
Robin Veldman weet nog niet goed wat hij zondag van Ajax kan verwachten. De trainer van SC Heerenveen ziet dat de Amsterdammers veel kwaliteit hebben, maar ook nog zoekende zijn. Mika Godts ontbreekt in ieder geval, omdat hij op het punt staat de overstap naar Paris Saint-Germain te maken.
"Ze hebben veel grote namen, dat is indrukwekkend", zegt Veldman tegen de Leeuwarder Courant. "De manier waarop ze willen spelen, is duidelijk. De uitvoering is alleen nog wisselvallig. En wie gaan er spelen? Daarin verandert er bij hen ook een boel."
Het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Shelbourne in de voorronde van de Conference League biedt volgens Veldman slechts beperkt houvast. "Of die wedstrijd voor ons een goede referentie is, weet ik niet, want Shelbourne speelt heel anders. Alleen de enthousiaste manier waarop zij steeds weer druk op Ajax kregen, is natuurlijk wel interessant. Wij hebben onze eigen aanpak, maar daar kunnen we natuurlijk wel wat mee."
Toch reist Heerenveen met vertrouwen af naar de Johan Cruijff ArenA. "We gaan in elk geval niet afwachten. We zijn realistisch, we zullen ook in fases de bal niet hebben. Maar we komen met de borst vooruit het veld op, want we willen er een strijd van maken", aldus Veldman.
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Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Daar kunnen wij wel wat mee"
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