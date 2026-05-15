Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"

Robin Veldman ziet kansen tegen Ajax. "Wij hebben een plan gemaakt om Ajax te verslaan. Dat moet altijd de ambitie zijn", blikt hij vooruit op de clubsite van SC Heerenveen. "Ajax presteert dit seizoen heel wisselend, met hoge pieken en diepe dalen."

De Amsterdammers strijden om de derde plek, maar staan momenteel teleurstellend vijfde. "Een paar jaar geleden was het een geoliede machine die het veld opstapte en won. Dat hebben ze dit seizoen minder, maar ik zie nog wel veel individuele kwaliteit met bijvoorbeeld Mika Godts en Youri Baas", benadrukt Veldman. "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken, maar daarvoor moeten we zelf wel heel goed zijn."